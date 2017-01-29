الجيش السوري يسترد وادي بردى من المسلحين

(رويترز) – قال الجيش السوري

في بيان يوم الأحد إن قوات الحكومة السورية استردت كل البلدات والقرى في وادي بردى قرب دمشق في ضربة جديدة لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون منذ سنوات للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال البيان الذي قرأه متحدث عسكري في التلفزيون السوري إن “وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية والقوات الرديفة أنجزت مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى.”

ويهدف إلى حد ما هجوم الجيش الذي بدأ الشهر الماضي إلى السيطرة على نبع رئيسي ومحطة لضخ المياه تزود معظم العاصمة بالماء. وتسبب القتال والأضرار التي لحقت بالموقع في نقص حاد في المياه في دمشق هذا الشهر.

وبث التلفزيون الحكومي لقطات لجنود سوريين يقفون في محطة ضخ المياه في قرية عين الفيجة.

وتمثل السيطرة على وادي بردى سقوطا لمنطقة أخرى كان يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في غرب سوريا وتأتي بعد أسابيع من طرد مقاتلي المعارضة من مناطق خضعت لسيطرتهم في حلب التي كانت آخر معقل حضري كبير لهم.

والدعم العسكري الذي تلقاه الأسد من حلفائه الأجانب ومن بينهم روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية كان فاصلا في تحويل دفة الحرب الأهلية الدائرة منذ ما يقرب من ست سنوات لصالح الأسد.

ويوم السبت قال الإعلام الحربي التابع لحزب الله والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وحلفاءه سيطروا على النبع في قرية عين الفيجة في وادي بردى في إطار اتفاق توصلت إليه الحكومة مع مقاتلي المعارضة الذين سيطروا على المنطقة منذ عام 2012.

ومن المتوقع وفقا للاتفاق خروج العشرات من مقاتلي المعارضة من المنطقة في حافلات يوم الأحد مع أسرهم متوجهين إلى محافظة إدلب وهي معقل للمعارضة المسلحة.