هكذا ردّ ترودو على حظر ترامب لمهاجري بعض الدول!

بعد يوم واحد من إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين من سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة شهور، جاء رد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حاسما.

وكتب ترودو على صفحته على “تويتر” قائلا: “إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب.. الكنديون سيرحبون بكم، بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا.. مرحبا بكم في كندا”.

وكان ترامب علق الجمعة السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ومنع مؤقتا الزائرين من سوريا وبعض الدول الإسلامية الأخرى، قائلا إن القرارات ستساعد في حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.