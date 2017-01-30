الأركان العامة الروسية: الشعب السوري هو الذي يضع دستوره

صرح نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة للجيش الروسي، ستانيسلاف غادجي محمدوف، اليوم الأحد، بأن الشعب السوري هو الذي يجب أن يضع دستوره، بينما تعتبر المسودة الروسية مجرد إرشادات.

موسكو — سبوتنيك

وقال غادجي محمدوف لقناة “روسيا 24”: “نأمل أن يصبح مشروع الدستور الذي اقترحناه نوعا من الإرشادات. بالطبع، يجب أن يضع الشعب السوري دستوره بنفسه، ويجب أن يأخذ مقترحات السلطة والمعارضة بعين الاعتبار”.

وأعرب عن أمله أن تصبح المسودة “عاملا موحدا لجميع المشاركين في العملية التفاوضية وتسرع التسوية السياسية”.

واحتضنت أستانا يومي 23 و24 كانون الثاني/يناير الحالي، مباحثات حول سوريا، وذلك بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان قد اقترح إنشاء منصة إضافية لعملية السلام السورية، مكملة لمباحثات جنيف. وأسفرت المحادثات عن الاتفاق على إنشاء آلية ثلاثية لرصد وقف إطلاق النار في سوريا، كما سلمت روسيا المعارضة السورية مسودة لمشروع الدستور السوري الجديد.