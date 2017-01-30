ترامب والملك سلمان يتفقان على إنشاء مناطق آمنة في سوريا واليمن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز واتفاق بين الجانبين على على إنشاء مناطق آمنة في سوريا واليمن، وأيضاً التطبيق الصارم للاتفاق النووي مع إيران، ومكافحة إنتشار “الإرهاب الإسلامي المتطرف”.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واتفق الجانبات على تأييد إنشاء مناطق آمنة في سوريا واليمن، ودعم أفكار أخرى لمساعدة العديد من اللاجئين الذين نزحوا بسبب النزاعات المستمرة.وفي بيان له الأحد أكد البيت الأبيض على أن ترامب والملك السعودي اتفقا على “التطبيق الصارم للاتفاق النووي الإيراني، ولخطة شاملة لمواجهة ومعالجة أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة”, بحسب البيان.كما اتفق الجانبان على “أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة انتشار الإرهاب الإسلامي المتطرف”، وكذلك على أهمية العمل معاً لمعالجة التحديات التي تواجه السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك الصراعات في سوريا واليمن.وأكد ترامب خلال الاتصال عن دعمه للبرنامج الاقتصادي للمملكة، كما أعرب ترامب والملك السعودي عن الرغبة في إيجاد خطوات إضافية لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجال الطاقة بين البلدين.الملك سلمان دعا ترامب لقيادة الجهود في الشرق الأوسط لدحر الإرهاب والمساعدة على بناء مستقبل جديد اقتصادياً وإجتماعياً، لشعب المملكة والمنطقة.في سياق متصل قال ترامب إن قرار منع الدخول ليس حظراً على المسلمين بل هو لضمان أمن الولايات المتحدة، مؤكداً استئناف منح تأشيرات الدخول بعد تطبيق السياسة الأمنية في غضون 90 يوماً.