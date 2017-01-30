خمسة قتلى في اعتداء ارهابي على مسجد في مدينة كيبيك الكندية

رصد: جرى إعتداء إرهابي في مسجد في مدينة كيبيك عاصمة المقاطعة الكندية التي تحمل الإسم نفسه مما أدى إلى وقوع خمسة قتلى على الأقل وعدد آخر من الإصابات.

وبدأت الشرطة بمعالجة الحادث على أنه إعتداء إرهابي وفعّلت فريق الإدارة الأمنية لمكافحة الارهاب تماشياً مع بروتوكول التنسيق عند تسجيل حوادث من هذا النوع في المقاطعة.

هذا وكانت السلطات الأمنية قد اطلقت عملية واسعة في المركز الإسلامي في كيبيك المتواجد في منطقة Sainte_Foy الواقعة في مدينة كيبيك في أعقاب التبليغ عن دخول شخص مسلح عند الساعة 19h45 مساءً وبدأ بإطلاق النار على المتواجدين داخل المركز، وعلم أن أثناء الحادث كان الرجال في الطابق الأرضي يصلون والنساء والأطفال في الطابق الأول.

وكانت المعلومات الأولية قد اظهرت تسجيل مصرع عدة أشخاص دون تحديد عددهم، وقد تم إستدعاء على الفور عدة سيارات إسعاف الى مكان الحادث.

وبحسب مدير المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك فإن عدد القتلى يصل إلى 5 انما السلطات الأمنية لم تؤكد العدد حتى الساعة.

وأكد جهاز الشرطة أنه تمكن من السيطرة على شخصين من المشتبه بهم في حين لا يستبعد أفراد الأمن وجود مشتبه آخر، وتتحفظ السلطات الأمنية عن اعطاء المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن نظراً لتسارع الأحداث.

وأحكمت الشرطة طوقاً أمنياً في المنطقة كما تم تحويل مسار خط باصات شركات النقل المشترك.

وتعليقاً على الحادث أكد رئيس الوزراء في كيبيك ”فيليب كويار” أن الحكومة تتحرك لضمان سلامة الشعب في المقاطعة كما أكد وزير الأمن العام في كيبيك ”مارتان كواتو” أنه يتابع الوضع عن كثب علماً إنه لم يتم حتى الساعة إستدعاء السلطات الأمنية SQ للمساندة.

ومن مصدر اخر:

قتل خمسة أشخاص وجرح آخرون عندما أطلق مسلحون النار مساء الأحد على مسلمين كانوا يؤدون صلاة العشاء في مسجد داخل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك الكندية.

ونقلت رويترز عن شاهد قوله إنثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو أربعين شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

وقد أفادت وسائل إعلام غربية بأن الشرطة اعتقلت شخصين للاشتباه في علاقتهما بالهجوم.

ويأتي هذا الهجوم وسط تجديد الحكومة الكندية ترحيبها بالمهاجرين من كل الديانات، ومنحها حق الإقامة المؤقتة للعالقين بأراضيها في طريقهم للولايات المتحدة التي قررت مؤخرا حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ماضية فياستقبال اللاجئين “بمعزل عن معتقداتهم”.

وفي تغريدة على تويتر، قال ترودو “إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم أن تعرفوا أن كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم”.

وشدد رئيس الوزراء الكندي على أن التنوع يصنع قوة بلاده، وخاطب اللاجئين قائلا “أهلا بكم في كندا”، ونشر صورة له أثناء ترحيبه بفتاة سورية في مطار تورنتو في ديسمبر/كانون الأول 2015.

ويأتي إطلاق النار على المصلين بعد يوم من نشوب حريق في مسجد بولاية تكساس الأميركية، وسط مخاوف من أن تؤدي سياسات الرئيس دونالد ترمب إلى تشجيع جرائم الكراهية.