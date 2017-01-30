الكسندر بيسونيت المتهم الوحيد في جريمة مسجد مدينة كيبيك

الأوسط: تم القبض على متهم واجد في قضية اطلاق النار في المسجد الكبير بمنطقة سان فوا بمدينة كبييك الكندية البارحة. الكسندر بيسونت وعمره 27 سنة. وكان الشرطة الكندية قد القت القبض على متهم اخر من الجالية المغربية “احمد بلخدير” لكن تم اطلاق سراحه بعد ذلك.

وقد ادى اطلاق النار داخل الجامع البارحة إلى قتل ستة من المواطنين، 2 من اصول جزائرية، 1 مغربي، 1 تونسي، 2 من اضول افريقية. بينما بقي 5 في حالة خطرة من الذين اصابهم الهجوم.

وعبر العديد من الزعماء السياسيين في كندا والعالم، عن استنكارهم للعمل الإرهابي الذي هزّ مشاعر الكنديين، ذكر معظم السياسيين الكنديين في السلطة والمعارضة ان المسلمين في كندا جزء من النسيج الإجتماعي الكندي وان المسلمين الكنديين هم في وطنهم وبلادهم.