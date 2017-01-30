هجوم المسجد في كندا.. الإفراج عن المشتبه به المغربي والإبقاء على الثاني

أخلت الشرطة الكندية سبيل المواطن من الأصول المغربية محمد بلخضر، الذي قال الإعلام المحلي سابقا إنه أحد المشتبه بهما في تنفيذ الهجوم على مسجد في مدينة كيبك غرب كندا.

من جانبها، أوضحت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به هو المواطن الفرنسي الكندي ألكسندر بيسونيت، فيما أشارت إلى أن الشخص الثاني هو الكندي من الأصول المغربية محمد بلخضر.

وجاء ذلك بعد أن قالت وسائل الإعلام إن كلا الشخصين المذكورين، وهما طالبان في جامعة كيبيك، مشتبه بهما في تنفيذ العملية، التي صنفتها السلطات الكندية إرهابية وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين، اليوم الاثنين، 30 يناير/كانون الثاني، في المركز الإسلامي الواقع في منطقة سانت فوي بمدينة كيبك.

وسبق أن نقلت وكالة “رويترز” عن شاهد عيان قوله إن الهجوم نفذه 3 مسلحين أطلقوا النار على المصلين في المسجد الذي تجمع فيه نحو 40 شخصا.

من جانبه، رفض المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفدرالية الكندية، مارتين بلانت، في وقت سابق من الاثنين، الكشف عن أسماء المحتجزين على خلفية هذا الهجوم، مشيرا إلى أن “التحقيق لا يزال مستمرا”.

وشدد المسؤول على أن الشرطة تمتنع حاليا عن إعلان أي تفاصيل بشأن الحادث، بما في ذلك الأسلحة التي استخدمت في تنفيذ هذه الجريمة.

وكانت الشرطة طوقت مكان الحادث، وأكدت أنها ألقت القبض على شخصين مشتبه بهما في تنفيذ الهجوم، مرجحة وجود شخص ثالث فار.