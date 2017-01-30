استسلام 280 مسلحا في درعا السورية

أعلنت وكالة “سانا” السورية الرسمية
للأنباء أن 280 مسلحا في قرية غباغب بريف درعا الشمالي سلموا، اليوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أنفسهم وأسلحتهم للجهة الحكومية.
وأوضحت الوكالة أن هذه العملية جرت في إطار المصالحات المحلية، مشيرة إلى أن العدد العام للأشخاص الذين “تمت تسوية أوضاعهم” يبلغ 600 فرد، وذلك بعد أن “تعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن والمواطنين”.
وأضافت “سانا” أن الأسلحة، التي تمت مصادرتها، تضمنت 60 بندقية حربية و15 لغما مضادا للدبابات و5 عبوات ناسفة.
وأشارت الوكالة، في هذا السياق، إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت التوصل في محافظة درعا إلى مصالحات محلية في العديد من القرى والبلدات، جرى بموجبها تسوية أوضاع مئات الأشخاص وتسليم عشرات المسلحين أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة.
المصدر: سانا
أقرأ ايضاً
- موسكو توافق بشروط على مناطق آمنة في سوريا
- بدء إخراج المسلحين من وادي بردى إلى إدلب
- الجيش السوري يسترد وادي بردى من المسلحين
- قاضية أمريكية تمنع ترحيل لاجئين ومسافرين موقوفين بموجب قرار ترامب
- موسكو تحشد المعارضة وتعلن تأجيل «جنيف»... و«الحرب الجهادية» مستمرة
- لأول مرة منذ خمس سنوات: أنباء عن “وفد عسكري” سوري بضيافة عمان لبحث إستعادة”تدمر”
- وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يقترح السماح للأسد بخوض الانتخابات لحل الصراع في سوريا
- الائتلاف السوري المعارض يشن هجوما على "فتح الشام"
- «الحرب الأهليّة الجهادية» الثانية في إدلب... كلمة السر تركيّة
- صحف عربية: الفترة المقبلة ستشهد تغيراً في ميزان القوى والتحالفات بخصوص سوريا