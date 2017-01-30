استسلام 280 مسلحا في درعا السورية

أعلنت وكالة “سانا” السورية الرسمية

للأنباء أن 280 مسلحا في قرية غباغب بريف درعا الشمالي سلموا، اليوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أنفسهم وأسلحتهم للجهة الحكومية.

وأوضحت الوكالة أن هذه العملية جرت في إطار المصالحات المحلية، مشيرة إلى أن العدد العام للأشخاص الذين “تمت تسوية أوضاعهم” يبلغ 600 فرد، وذلك بعد أن “تعهدوا بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن والمواطنين”.

وأضافت “سانا” أن الأسلحة، التي تمت مصادرتها، تضمنت 60 بندقية حربية و15 لغما مضادا للدبابات و5 عبوات ناسفة.

وأشارت الوكالة، في هذا السياق، إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت التوصل في محافظة درعا إلى مصالحات محلية في العديد من القرى والبلدات، جرى بموجبها تسوية أوضاع مئات الأشخاص وتسليم عشرات المسلحين أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة.

المصدر: سانا