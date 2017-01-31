نتائج تطبيق أوامر ترامب بمنع قبول اللاجئين وحظر السفر

لخصت واشنطن نتائج تطبيق الأوامر الخاصة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بحظر السفر من عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة، وتعليق قبول اللاجئين منذ بدء سريانها يوم الجمعة الماضي.

ومن تلك النتائج، سماح الإدارة الأمريكية بدخول 872 لاجئا لأراضي الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بعد منحهم إعفاءات من حظر استقبال اللاجئين المفروض من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وجاء هذا الرقم في وثيقة داخلية لوزارة الأمن الداخلي إطلعت عليها وكالة “رويترز”.

ولم تحدد الوثيقة جنسيات اللاجئين الذين سيتم قبول دخولهم إلى الولايات المتحدة.

وأكد مسؤول بالوزارة لرويترز تلك الاستثناءات، مشيرا إلى أن اللاجئين يعتبرون “في مرحلة مرور”، وإن سفرهم أجيز بالفعل لإعادة توطينهم قبل بدء الحظر.

جاءت تلك الإعفاءات، التي منحتها وزارتا الخارجية والأمن الداخلي، وسط انتقادات دولية للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب يوم الجمعة الماضي بحظر مؤقت لدخول اللاجئين من أي بلد.

وقال المسؤول إن من غير الواضح ما إذا كانت استثناءات أخرى ستصدر.

وفي مطلع الأسبوع، تم احتجاز زوار غير لاجئين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة- استهدفهم أيضا الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب- وترحيلهم، وفي بعض الحالات منعوا من ركوب رحلات جوية إلى الولايات المتحدة.

والدول التي يشملها حظر السفر، هي: إيران والعراق وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن.

وقالت وثيقة وزارة الأمن الداخلي إن 348 شخصا يحملون تأشيرات دخول منعوا من ركوب رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة، في الفترة من مساء الجمعة وحتى صباح الاثنين، بينما منع أكثر من 200 شخص هبطوا في الولايات المتحدة من الدخول.

وتم اقتياد أكثر من 735 شخصا للاستجواب على يد ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود في المطارات، بينهم 394 يحملون إقامات دائمة بالولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الأمر التنفيذي الذي وقعه يوم الجمعة يهدف لحماية الولايات المتحدة من دخول الإرهابيين الأجانب.

ويحظر الأمر، لمدة 120 يوما، دخول أي لاجئين، بينما يقوم مسؤولو الحكومة بتحديد كيفية ضمان ألا يشكل أي لاجئ يتم قبوله تهديدا.

المصدر: رويتر