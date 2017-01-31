رئيس الوزراء السوري يعلن إحالة عدد من الفاسدين إلى القضاء

أكد رئيس الوزراء السوري

عماد خميس الإثنين 30 يناير/كانون الثاني أن الحكومة السورية ماضية في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وقال خميس في لقاء عقده بمقر جريدة الثورة أن الحكومة السورية لا تستطيع “مكافحة الفساد بين ليلة وضحاها، ومع ذلك تمكنت من إعفاء عدد من الفاسدين ومحاسبتهم وإحالتهم إلى القضاء”.

من جهة أخرى، أشار خميس إلى أن سوريا خسرت “ما قيمته 2 مليار دولار من النفط خلال الشهرين الماضيين جراء الاعتداءات الإرهابية.. ونحتاج لتعويض هذا الفاقد إلى 22 مليار ليرة سورية شهريا إضافة إلى التكاليف السابقة”.

المصدر: سانا