تأجيل مفاوضات جنيف حول سوريا إلى 20 فبراير/شباط

أفادت وكالة “فرانس برس”، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، نقلا عن مصادر في الأمم المتحدة، بتأجيل مفاوضات جنيف بين أطراف الأزمة السورية، من 8 فبراير/شباط القادم إلى 20 منه.

وقالت المصادر إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أعلم الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي، المنعقدة الثلاثاء 31 يناير الجاري، أن مفاوضات الأطراف السورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف تم تأجيلها حتى 20 من فبراير/شباط المقبل.

وأوضح دي ميستورا، وفقا لوكالة “فرانس برس” أن التأجيل سيعطي الفرصة للمعارضة السورية للاستعداد والتأكد من أن المفاوضات تشمل الجميع.

وكان من المفترض أن تنعقد المفاوضات في الـ8 من شهر فبراير المقبل.

ويذكر أن آخر جولة من المفاوضات جرت أيام 13-27 من شهر أبريل /نيسان 2016 في جنيف، وانتهت من دون التوصل إلى أي اتفاق.

المصدر: وكالات