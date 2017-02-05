التحالف بقيادة واشنطن يقطع المياه عن الرقة السورية

نقلت نشطاء سوريون عن وسائل إعلام تابعة لتنظيم “داعش” وعن سكان محليين في مدينة الرقة السورية، أن غارات للتحالف الدولية بقيادة واشنطن أدت إلى قطع المياه عن معظم أحياء المدينة.

وتحدث النشطاء عن تحطم الخط الرئيسي لتزويد المدينة بالمياه بعد قصف قام به التحالف ليلة الخميس 2 فبراير/شباط.

كما أسفرت تلك الغارات، حسب التقارير، عن تدمير 4 جسور في الرقة ومن ضمنها جسر الرقة القديم.

وحسب النشطاء، يستند تحديد منفذ الغارات إلى مكان وأنماط الطائرات والذخائر المستخدمة.

وبعد قطع المياه، اضطر سكان المدينة فجر الجمعة للذهاب إلى نهر الفرات للتزود بالمياه.

وتقع الرقة على بعد 90 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود التركية، وتعد المعقل الرئيسي لتنظيم “داعش” في سوريا وما يزال يقطنها نحو 300 ألف نسمة.

وكان البنتاغون قد أكد ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولي على الرقة وريفها منذ أكتوبر/تشرين الأول. وجاء في بيان صدر عن الجيش الأمريكي أن غارة وقعت في 7 ديسمبر/كانون الأول قرب الرقة، أسفرت عن قتل 7 مدنيين. وأوضح البيان أن الغارة استهدفت مبنى تواجد فيه عناصر لـ”داعش” بالإضافة إلى مدنيين.

المصدر: وكالات