توقعات أمريكية بتفكك الاتحاد الأوروبي قريبا

توقع المرشح لتسلم منصب السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل تيد مالوك الجمعة 3 فبراير/شباط تفكك الاتحاد، معتبرا أن خروج بريطانيا منه ليس سوى البداية.

وقال مالوك في مقابلة مع أسبوعية “دير شبيغل”، تنشر السبت: “إذا تطلعتم إلى أوروبا بإمكانكم تقريبا وضع حرفين تختارونهما أمام كلمة “أكسيت”، في إشارة إلى احتمال خروج دول أخرى، كما فعلت بريطانيا فأطلق على خروجها كلمة “بريكست”.

وأضاف مالوك: “إذا خرجت فرنسا تكون كلمة (فريكست)، أو اليونان (غريكست)”.

وسبق أن تسلم مالوك مناصب دبلوماسية عدة في العالم، وهو مرشح ليكون سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.

وكرر مالوك القول في مقابلته، إن “اليورو تجربة فاشلة”، ولو أنه كان يعمل في مصرف للاستثمار “لكان راهن على فشل اليورو”.

وكان زعماء كتل نيابية عدة داخل البرلمان الأوروبي من اليمين واليسار والليبراليين طالبوا الاتحاد الأوروبي برفض تعيين مالوك سفير الولايات المتحدة في بروكسل.

المصدر: أ ف ب