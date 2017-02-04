واشنطن “تتراجع” عن قرار حظر دخول مسلمين؟

تراجعت السلطات الأميركية عن قرار الرئيس دونالد ترامب، بحظر دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية “تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769. إن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة”.

وكان النائب العام لولاية واشنطن قد تقدّم بشكوى إلى القاضي الفيدرالي توقّف بموجبها تنفيذ القرار.

وعلّقت وزارة الأمن القومي الخطوات المتعلقة بتنفيذ القرار، وصرّحت في بيان لها أن “موظفي وزارة الامن القومي سيستأنفون التأكد من المسافرين طبقاً للسياسة والاجراءات المعتادة”.

من جهتها، أكدّت إدارة ترامب أنها ستقدم طعناً لوزارة العدل”في أسرع وقت”، لإعادة فرض الحظر.

وكان ترامب قد أصدر مرسوماً يقضي بمنع دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى أراضي الولايات المتحدة، وهي سوريا والعراق والسودان والصومال وليبيا واليمن وايران، وسحب بموجب هذا القرار حوالى 60 ألف تأشيرة دخول، بحسب تصريحات الخارجية الأميركية.