قوات سوريا الديمقراطية تطلق المرحلة الثالثة لتحرير ريف الرقة الشرقي

أعلن الناطق الرسمي

باسم قوات سوريا الديمقراطية عماد سلو، عن بدء المرحلة الثالثة من عملية “غضب الفرات” التي تهدف إلى تحرير الريف الشرقي لمدينة الرقة.

وأضاف المتحدث في تصريح لـ”RT” يوم السبت 4 فبراير/شباط، أن نتيجة المرحلتين الثانية والثالثة ستكون عزل مدينة الرقة (معقل تنظيم داعش) ومن ثم تحريرها.

وأوضح أن عشرات الآلاف من المقاتلين سيشاركون في هذه المعركة، وأن 3 آلاف منهم تلقوا تدريبات على يد القوات الأمريكية، وتم تزويدهم بسلاح وعتاد خاص لهذه الحملة، مشيرا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تسلمت عن طريق الائتلاف العربي الذي يمثل جزءا من قوات سوريا الديمقراطية، عددا من المصفحات والمدرعات.

وأكد المتحدث أن هناك بوادر تفيد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستزيد دعمها لقوات سوريا الديمقراطية.

كما أصدرت قوات “سوريا الديمقراطية” بيانا قالت فيه: “في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية في الريف الغربي لمحافظة الرقة بهدف تحرير ما تبقى من جغرافيتها نعلن عن بدء المرحلة الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة” .

وأضافت أنه و”بدعم متزايد من قوات التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة وبموافقة ومباركة ودعم من شيوخ العشائر ووجهاء المنطقة. سيكون إكتمال عملية عزل مدينة الرقة هدفا أساسيا في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية”.

تجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية هي تحالف يضم مقاتلين أكراد وعرب وتركمان وأرمن، وتشكل وحدات حماية الشعب الكردي النواة الرئيسية في هذا التحالف.

وتسعى هذه القوات إلى طرد ما يسمى تنظيم “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة” من منطقة الجزيرة السورية والشريط الحدودي التركي السوري.

المصدر: RT