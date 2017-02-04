الجيش السوري يحكم السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين بريف دمشق

إحكام السيطرة على عدة نقاط شرق مطار السين بريف دمشق الشمالي الشرقي، بعد تكبيد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الحربي.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـوكالة “سانا” السورية، بأن وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت، خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي شرق مطار السين بالريف الشمالي الشرقي، “وأحكمت خلالها السيطرة على عدة نقاط منها منصور1 ومنصور2 ونقطة الكتيبة الثالثة والكسارات الشرقية والغربية جنوب وشرق مطار السين في ريف دمشق بعد القضاء على عدد من إرهابيي “داعش”.
ولفت المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل وإصابة أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية، وتدمير دبابة وعربة مدرعة”.
وذكر المصدر العسكري،، في وقت سابق اليوم أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مركزة ضد تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم “داعش” في مزرعة الإماراتي شرق مطار السين، ما أسفر عن “مقتل العديد من إرهابيي التنظيم وتدمير دبابة وعربة مدرعة و 4 عربات مزودة برشاشات ثقيلة”.
وكالات
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