كندا تفتح طريقا جديدا للراغبين بالهجرة…ولكن بشروط

يبدأ، مطلع الشهر المقبل، برنامج هجرة تجريبي جديد أطلقته الحكومة الكندية لاستقطاب آلاف المهاجرين الجدد على مدى 3 سنوات.

وبحسب موقع “المشهد اليمني” الإخباري يدعى البرنامج “Atlantic Immigration Pilot” وهو يسعى لاستقطاب المهاجرين ذوي الخبرات العالية والمتوسطة وأصحاب الشهادات.

وأعلنت وزاره الهجرة قبولها ألف شخص في عام 2017 وحده، وسعيها من خلال البرنامج إلى ضمان استقرار المهاجرين الجدد وبدء العمل مباشرة.

ويختلف تقييم صاحب الطلب وفق خبرته وشهادته وعرض العمل الذي يحصل عليه.

شروط البرنامج:

— أن يكون صاحب الطلب عمل ما لا يقل عن 1560 ساعة أو مجموع 30 أسبوعا في العام الواحد خلال السنوات الثلاث الفائتة.

— يجب أن يكون العمل في مهنة واحدة ومدفوعا

— تعترف به السلطات المحلية وفق برنامج خاص بها للمهارات العاملة يدعىNational Occupational Classification (NOC)

أما شروط التعليم، فيجب أن لا تقل شهادة المتقدم عن الشهادة الثانوية فما فوق. ويجب معادلة الشهادة لضمان اعتراف الهيئات الأكاديمية الكندية بها عبر تقرير “Educational Credential Assessment”.

أما الشهادات الأعلى فيجب:

— أن لا تقل دراستها عن عامين

— أن يكون الطالب المتقدم من كندا نفسها درس لمدة عامين متواصلين

— تخرج في السنة الماضية

— يملك رخصة للعمل أو الدراسة في كندا

ويستثنى من هذا المبتعثون بمنح دولية والذين تجبرهم منحهم الأكاديمية على العودة إلى بلادهم.

أما الحاصلون على عرض عمل في كندا، فيجب عليهم أن يكونوا تلقوا العرض من مقاطعات: نيو برونزويك او نيوفاوندلاند ولابرادور أو نوفا سكوتيا أو جزيرة الأمير إدوارد.

ورغم فرض شروط على نوعية العمل، إلا أنه لا يتوجب أن تتطابق فرصة العمل المعروضة للراغب مع خبرته السابقة.

يجب على المتقدم أن يثبت جدارته باللغة الإنجليزية بما لا يقل عن مستوى 4، وهو مستوى متوسط.

كما يجب على المتقدم تقديم دليل مادي يثبت أنه يستطيع أن يتكفل بمصاريفه ومرافقيه، عبر حد أدنى من الأموال، يعتمد على عدد أفراد عائلته.

وكالات