القوات السورية تحرر أكثر من 30 منطقة سكنية من قبضة “داعش”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،

اليوم السبت، أن القوات الحكومية السورية سيطرت على أكثر من 32.5 كلم من الأراضي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ومنذ كانون الثاني/يناير تم تحرير أكثر من 30 منطقة سكنية من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وجاء في النشرة اليومية لمركز المصالحة الروسي في سوريا: “خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم السيطرة على 32.5 كلم من الأراضي من قبضة الإرهابيين. ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير، تم تحرير 1022.3 كلم من الأراضي”.

وأضاف البيان: “القسم الروسي ضمن اللجنة المشتركة الروسية-التركية للنظر بهذه القضية [المراقبة]، المتعلقة بانتهاك الاتفاق المشترك، خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم رصد خرق الهدنة 5 مرات، و4 مرات في حماة، ومرة واحدة في اللاذقية”.

وأشار البيان إلى أن عدد المجموعات المسلحة التي انضمت إلى المصالحة وصل إلى 64 مجموعة.