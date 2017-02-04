الطيران الأردني يقصف داعش جنوب سوريا

هجوم للجيش وحزب الله في الغوطة الشرقية

اعلن الجيش الاردني عن تنفيذ طيرانه لغارات جوية على مواقع داعش جنوب سوريا وهي المرة الاولى التي يقوم بها الطيران الاردني بقصف مواقع لداعش في سوريا واعلانه تدمير مستودعات ذخيرة.

الى ذلك، تستمر عمليات الجيش السوري على مواقع تنظيم «داعش» في عدة جبهات وسط تقدم يحققه الجيش على أكثر من محور من محاور القتال التي شكلت مؤخرا العنوان الأبرز في المواجهات مع التنظيم.

كما وواصلت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء وبغطاء جوي روسي وبتغطية نارية من سلاح المدفعية عملياتها العسكرية على المحاور، التي تسللت إليها مجموعات من تنظيم «داعش» في عدد من النقاط في مدينة دير الزور وحققت، وفقا لمصدر عسكري سوري، تقدما على الأطراف الجنوبية من المدينة إذ تمكنت خلالها من إحكام السيطرة على عدد من التلال الاستراتيجية وقطع طرق إمدادات تنظيم «داعش» من محور جبهة جبل الثردة باتجاه محور نقطة مخيم الدفاع.

أما في تدمر فتستمر الاشتباكات العنيفة بين وحدات من الجيش السوري من جهة ومسلحي تنظيم «داعش» من جهة أخرى حيث تتركز الاشتباكات في محور معمل حيان للغاز والمحطة الرابعة في ريف حمص الشرقي مترافقة مع قصف مكثف من قبل الجيش السوري على مناطق الاشتباك.

ووفقا لمصادر إعلامية فقد تمكن الجيش السوري من تحقيق تقدم جديد في نقاط قرب الحقول النفطية والسيطرة على تلال ومرتفعات في المنطقة، وتأتي هذه الاشتباكات وسط محاولة وحدات الجيش السوري التقدم نحو الحقول النفطية التي سيطر عليها التنظيم في هجومه الأخير.

وتمكنت من تحقيق تقدم نحو حقل جحار النفطي الملاصق لشركة حيان للنفط والغاز، الأمر الذي أفسح لها في المجال للسيطرة النارية ورصد قرية البويضة الشرقية.

وتؤكد مصادر إعلامية أن الجيش السوري تمكن منذ بدء هجومه المعاكس منتصف الشهر الماضي على تنظيم داعش في تلك المواقع من التقدم واستعادة السيطرة على بئر أبو طوالة وبئري الفواعرة ومرهطان وقصر الحير الغربي، الذي لا تزال الاشتباكات مستمرة في محيطه، إضافة لتقدمه نحو الكتيبة المهجورة وتثبيت سيطرته عليها، كما سيطر على مواقع أخرى قرب هذه المناطق.

وعلى جبهة الباب في الريف الشمالي لمدينة حلب تستمر الاشتباكات بين تنظيم «داعش» والفصائل المسلحة في محيط منطقتي الباب وبزاعة في ريف حلب الشمالي وسط استمرار القوات التركية استهداف مواقع التنظيم ومناطق سيطرته في الباب وبزاعة ومناطق أخرى بمحيطهما.

على صعيد آخر، تجددت الاشتباكات العنيفة فجر امس بين جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم «داعش» والفصائل المسلحة في محاور بمحيط العلان بالريف الغربي لدرعا وسط قصف متبادل بين الجانبين.

وتستمر عمليات الجيش السوري ومجاهدي حزب الله على مواقع «داعش» في عدة جبهات وهي غير مشمولة بوقف اطلاق النار وقد سيطر الجيش السوري وحزب الله على الكتيبة الثالثة والكسارات الشرقية والغربية جنوب وشرق مطار السين بريف دمشق، فيما تعرض محيط ضاحية الاسد في دمشق لقذائف مدفعية من دون سقوط ضحايا. كما بدأ الجيش وحزب الله هجوماً واسعاً في الغوطة الشرقية اكبر معاقل المعارضة في سوريا وفتح ممرات امنة لخروج المسلحين ولمن يريد تسليم نفسه.

ومن جهة اخرى قتل القيادي العسكري في حركة احرار الشام ابو هاني المصري جراء غارة جوية استهدفت سيارته شمال ادلب.

ـ «سوريا الديموقراطية» تبدأ معركة جديدة بالرقة ـ

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية بدء مرحلة جديدة من عملياتها في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بهدف إكمال عزل المدينة، ثم استعادتها من قبضة التنظيم.

وقالت القوات في بيان إن العملية تجري بدعم متزايد من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، «سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة».

وأضاف البيان أن اكتمال عزل مدينة الرقة سيكون هدفا أساسيا في هذه المرحلة من الحملة العسكرية.

من جهته، قال المتحدث باسم القوات عماد سلو في تصريحات صحفية إن نحو3000 من بين عشرات الآلاف من المقاتلين الذين سيخوضون المعركة دربتهم القوات الأميركية، كما زودوا بالسلاح والعتاد الخاص للحملة.

وتقع الرقة على بعد90 كيلومترا إلى الجنوب من الحدود التركية، وتعد المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة في سوريا، وما يزال يقطنها نحو300 ألف نسمة، وتتعرض المدينة والمناطق المحيطة بها إلى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي، كما ينفذ الطيران الروسي ضربات جوية عليها.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي في 5 تشرين الثاني حملة «غضب الفرات» لطرد تنظيم الدولة من الرقة، وتمكنت من إحراز تقدم في ريفها الشمالي.