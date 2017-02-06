نتائج لقاء أستانا.. آلية الرقابة جاهزة بنسبة 90% وإجراءات خاصة لتطبيقها

أسفر اللقاء الدولي الجديد حول التسوية السورية في أستانا، عن اتفاق على اتخاذ إجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثة على الهدنة والتي أصبحت جاهزة بنسبة 90%، حسبما أكدته مصادر.