جالية: شكراً من القلب .. كندا

غازي عرفة: شكراً من القلب .. كندا

كندا تعطي درسا للعالم ، في تقديرها للانسان وأين كان دينة ومذهبة واصلة وسياسته ؟؟ أمير الشعراء أحمد شوقي يقول :

إنما الأمم الأخلاق مابقيت ..

فإن هم ذهبت أخلاقهم .. ذهبوا

لم أجد أكثر من بيت الشعر هذا لأمير الشعراء أحمد شوقي بلاغة في وصف مواقف هؤلاء الرجال الذين كانوا أول المعزين وأول المشاركين في حفل التأبين المهيب لضحايا العمل الإرهابي الأخير في المركز الإسلامي ب {الكيبك } كندا .. فتحدثوا بأخلاقية عالية وإحساس كبير بالمسؤولية والاتزان .. بخطاب إنساني تجلت فيه روعة هذا البلد ومنهجيته في التعاطي مع الأحداث الكبيرة التي تواجه البشرية .. والتي تستحق وبجدارة أن تكون مادة تدرس للأجيال القادمة ..

حيث بدأ رئيس الوزراء الكندي { جوستان تريدو } كلمتة في حفل التأبين بعبارة : السلام عليكم

أما رئيس وزرا كيبيك { فليب كولدار } فقد قال في بداية كلمته وبلغة عربية سليمة : الله أكبر

و رئيس بلدية مونتريال { كودير} بدأ كلمته في حفل التأبين بعبارة رقيقة ومؤثرة تختصر كل الحواجز حين قال : كلنا أخوة

وفي خطاب رئيس حكومة مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية { فيليب كويار } قال « لا للعنف، ولا للترهيب ولا للعنصرية ولا لكره الأجانب».

وتوجه برسالة إلى المسلمين الذين يبلغ عددهم نحو 1.1 مليون من أصل 36 مليونا في كندا قائلاً : اعرفوا أنكم هنا في بلدكم ..

هذه هي الأخلاق .. وهذه هي الأصالة بغض النظر عن دين الإنسان ولونه وعرقه وانتمائه التي نفقتقدها نحن العرب في خطابنا السياسي ..

وهذه هي الدول والحكومات التي تحترم القانون وتطبق العدالة .. فبعد أقل من ساعة قبض على ”الكسندر بيسونيت”، المشتبه بإرتكابه الاعتداء المسلح على المسجد، وتم تقديمه للعدالة

وقال المتحدث الرسمي للشرطة : أنه وقبل أن يُطلق بيسونيت النار على الأشقاء في المسجد تعرض لعملية زرع كلمات ومفاهيم هي أخطر من الرصاصات داخل رأسه ..

أول أمس .. ذهبت لاداء صلاة الجمعة في المسجد ووجدت حماية امنية مكثفة من قبل رجال الشرطة و الأمن في مونتريال ، والأجمل من ذلك حضور وفد من كنائس مونتريال ومن رجال الدين اليهود ، وتقديم الورود لإمام المسجد و القاء كلمات العزاء …

انه لموقف تقشعر له العقول قبل الابدان .. هذا يجب أن يكون الإنسان

شكراً من القلب .. كند