الأمم المتحدة: مصدر مياه حلب تحت سيطرة داعش

أفاد الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن مسلحي داعش يسيطرون منذ أكثر من 3 أسابيع على مصدر المياه النقية الذي يغذي مدينة حلب.

وقال دوجاريك في موجز صحفي: “الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ لأنه ومنذ 14 يناير/ كانون الثاني وحتى الآن لا يزال حوالي 1.8 مليون شخص في مدينة حلب وفي ريفها الشرقي مقطوعون عن مصدر المياه الرئيس، الذي تسيطر عليه داعش. وفي هذا الوضع تقوم الأمم المتحدة بتوفير الوقود لتشغيل مئات الآبار العميقة وتقديم الماء وتوفيره لحوالي 1 مليون شخص” .

وأشار الممثل الأممي إلى أنه وصلت يوم الأحد 5 فبراير/شباط ولأول مرة منذ سبتمبر/ أيلول عام 2016، قافلة مشتركة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الهلال الأحمر السورية تحمل المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية وغيرها من المواد الضرورية الأولوية لـ84 ألف شخص من المقيمين في تلبيسة في ضواخي حمص، وقال دوجاريك إن القافلة كانت الأولى التي عبرت خطوط الفصل في فبراير/شباط والثانية خلال العام الجاري.

المصدر: نوفوستي