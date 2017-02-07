خبراء اردنيون في استانا لتثبيت الهدنة

اسفر اللقاء الدولي الجديد

في «استانا» عن اتفاق على اتخاذ اجراءات خاصة لتشكيل آلية الرقابة الثلاثية على الهدنة والتي أصبحت جاهزة بنسبة 90%.

وأعلن رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع مجموعة العمليات في أستانا أن روسيا أعدت وثيقتين حول مراقبة وقف الأعمال القتالية في سوريا، مؤكدا ضرورة مشاركة الجيش السوري الحر في المعارك ضد جبهة فتح الشام. وتابع ان الوثيقتين الإضافيتين تمثلان بروتوكولا لاتفاقية وقف الأعمال القتالية، يحدد شروط وقف الأعمال القتالية والتزامات الأطراف بتوفير الممرات الإنسانية وتبادل المحتجزين قسريا وتفاصيل أخرى.

وأشار رئيس الوفد الروسي إلى أن خبراء روسيا وتركيا وإيران حددوا على الخارطة المناطق الواقعة تحت سيطرة «جبهة النصرة» (جبهة فتح الشام) والمعارضة المعتدلة، مؤكدا أن الجيش السوري الحر يخوض معارك ضد الجبهة في شمال سوريا ويجب تعميم ذلك على وسط وجنوب البلاد.

وتابع محميدوف أن ممثلي الأردن في اجتماع أستانا أعلنوا أن المعارضة في جنوب سوريا مستعدة للانضمام إلى الهدنة ومحاربة تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام.

وذكر محميدوف أن الاجتماع القادم لمجموعة الرقابة على الهدنة في سوريا من المخطط أن يعقد في أستانا منتصف الشهر الجاري، قبل مفاوضات جنيف.

واختتمت ظهر امس في العاصمة الكازاخية اجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة عن مفاوضات أستانا لمراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار في سوريا، التي شارك فيها خبراء عسكريون من روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة والأردن.

وقد غاب ممثلو المعارضة المسلحة والنظام السوري عن هذه الجولة من الاجتماعات، على أن ينضموا إليها لاحقا في الجولات القادمة التي ستعقد بشكل دوري في أستانا.

إن الملفت في اجتماع امس هو مشاركة الأردن، وهي الأولى من نوعها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد زيارة ملك الأردن عبد الله الثاني إلى موسكو قبل أيام، بالإضافة إلى قصف الطيران الأردني مؤخرا مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية جنوبي سوريا.

كما ان لقاء الاثنين لم يتطرق إلى مسودة مشروع الدستور السوري الجديد، وذكر أن الخبراء قد اقترحوا على الحكومة السورية والمعارضة تشكيل فرق عمل معنية بإعداد مثل هذه المسودة، نظرا لإمكانية تشكيل لجنة صياغة الدستور على أساس هذه الفرق لاحقا.

ـ الأردن: الجبهة الجنوبية مستعدة لمحاربة «داعش» و«النصرة» ـ

وأكد ممثلون عن الأردن، حضروا، اللقاء الدولي حول سوريا في أستانا، استعداد «الجبهة الجنوبية» للمعارضة السورية للانضمام إلى الهدنة ومواجهة الإرهابيين.

وقال اللواء ستانيسلاف: «قدم الجانب الأردني معلومات مهمة جدا حول الوضع في جنوب سوريا، وأبلغنا بتوجه الفصائل المسلحة في جنوب سوريا نحو الانضمام لنظام وقف الأعمال القتالية وباستعدادها لإجراء عمليات قتالية ضد التنظميات الإرهابية الدولية مثل داعش وجبهة النصرة في جنوب سوريا». وتابع رئيس الوفد الروسي أن ممثلي الجانبين الإيراني والتركي والأمم المتحدة أبدوا اهتماما كبيرا بالتقرير حول الوضع في جنوب سوريا، وأعربوا عن الاستعداد لمواصلة التعاون مع الجانب الأردني.

ـ الجيش السوري يتقدم في الباب ـ

وعلى الصعيد العسكري، تشهد جبهات القتال ضد تنظيم داعش مزيدا من التصعيد مع تحقيق الجيش السوري مكاسب كبيرة على حساب التنظيم في عدد من الجبهات وتحديدا جبهة مدينة الباب.

وتتواصل المعارك في ريف حلب الشمالي الشرقي بين وحدات الجيش السوري وتنظيم داعش مترافقة مع قصف بالمدفعية والدبابات إضافة للقصف الجوي والصاروخي على مواقع التنظيم في محيط مدينة الباب، وذلك بعد تمكن القوات السورية من قطع الطريق الرئيسية الواصلة بين منطقة الباب وريف حلب الشرقي وبالتالي محافظة حلب.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن الجيش بات على مسافة قريبة من تخوم المدينة التي تعد آخر معقل لـ «داعش» في ريف حلب الشمالي الشرقي، وأوضحت المصادر الإعلامية أن القوات السورية تمكنت خلال عملياتها العسكرية من التقدم إلى تل عويشية الذي يقع على بعد مئات الأمتار من الطريق الواصل بين منطقة الباب وريف حلب الشرقي ومحافظة الرقة بعد سيطرتها بساعات على قرية عويشية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن قوات الحكومة السورية تقدمت باتجاه مدينة الباب الشمالية التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وقطعت آخر خط إمداد رئيسي يصل إلى معاقل التنظيم الواقعة في الشرق باتجاه العراق.

وأصبح متشددو التنظيم في المنطقة الآن محاصرين بشكل فعلي من الجيش من الجنوب ومن مقاتلي معارضة تدعمهم تركيا من الشمال فيما تتسابق دمشق وأنقرة للسيطرة على أكبر معقل للتنظيم في محافظة حلب. وقال المرصد الذي يراقب الحرب ومقره بريطانيا إن قوات الجيش ومقاتلي حزب الله حققوا مكاسب جنوب شرقي الباب.

وقال المرصد «استمرت المعارك إلى ما بعد منتصف ليل الأحد ـ الاثنين في الريف الجنوبي لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي بين تنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة وقوات النظام مدعمة بقوات النخبة من حزب الله اللبناني وبإسناد من كتائب المدفعية والدبابات الروسية من جهة أخرى تترافق مع قصف جوي وصاروخي في استمرار محاولة الأخير توسيع نطاق سيطرته وتضييق الخناق على التنظيم أكثر بعد تمكنه من قطع الطريق الرئيسية الواصلة بين منطقة الباب وريف حلب الشرقي ومحافظتي حلب ودير الزور وإطباق الحصار على منطقة الباب بحيث لم تبق إلا مساحات وطرق ترابية لسلوكها».

وقال «لم يبق سوى ممر ضيق من الباب» مضيفا أن معظم المدينة باتت في مرمى نيران القوات الحكومية.

ويهدد تقدم الجيش السوري صوب الباب بإثارة مواجهة مع الجيش التركي وحلفائه من الجماعات التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر والتي تشن حملتها الخاصة لاستعادة المدينة.

وخلال ثلاثة أسابيع تقدمت وحدات الجيش السوري إلى مسافة ستة كيلومترات فقط من مدينة الباب في حين تسعى دمشق لمنع جارتها تركيا من التوغل داخل منطقة استراتيجية في شمال سوريا.

وقال مصطفى سيجري من لواء المعتصم وهي جماعة تقاتل تحت مظلة الجيش السوري الحر «واضح انه فيه استعجال من النظام للوصول للباب». وأضاف أن المقاتلين الذين تدعمهم تركيا والذين وضعوا المدينة نصب أعينهم لشهور سيقاتلون قوات الحكومة إذا اعترضت طريقهم.

وتقع الباب على مسافة 40 كيلومترا شمال شرقي حلب حيث هزمت القوات الحكومية مقاتلي المعارضة في كانون الأول محققة أكبر مكسب لها في الحرب الدائرة منذ نحو ست سنوات.

ويعد شمال سوريا أحد أكثر ساحات القتال تعقيدا في الحرب متعددة الأطراف حيث يواجه تنظيم الدولة الإسلامية الجيش السوري وتركيا والمعارضين المتحالفين معها إضافة إلى تحالف من مقاتلين سوريين تدعمهم الولايات المتحدة.

وفي حال حدثت المواجهة فستكون المرة الأولى التي تقاتل فيها قوات الحكومة السورية الجيش التركي على الأرض في شمال سوريا منذ بدأت تركيا عمليتها. ونفذت روسيا أقوى حليف للأسد ضربات جوية تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في الباب دعما للطرفين الأمر الذي يسلط الضوء على تغيرات كبيرة في المشهد الدبلوماسي.