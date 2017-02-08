الصين لإعادة بناء سوريا

تظهر الإشارات الصادرة عن البيت الأبيض كلها أن الرئيس الأمريكي مستعد للإستعانة بنظيره الروسي “فلاديمير بوتين” لإعادة إعمار سوريا بالكامل وسيعطيه مطلق الحرية للتوصل إلى حل يرضيه شرط أن يستأصل الدولة الإسلامية ويدعم السوريين الأكراد ويخرج إيران وحزب الله من ميادين القتال السورية.

لكن وعلى الرغم من هذه الصلاحيات كلها، سيواجه بوتين مشكلة كبرى وهي جمع الأموال لإعادة إعمار سوريا فور وقف إطلاق النار. فالدولة بحالة حرب وفوضى وهي بحاجة إلى ما يقارب تريليون دولار أمريكي لإعادة إعمارها. ومن الواضح أن بوتين لا يملك هذا المبلغ لا سيما بعد مغامرته في سوريا التي كلفت الخزينة الروسية ما لا يقل عن 3 مليون دولار يوميًا منذ عام 2015.

أما دول الخليج النفطية الغنية ، فلن تساهم بإي مبلغ إذا بقي الرئيس بشار الأسد في الحكم. كذلك بالنسبة لإيران التي تعاني إقتصاديًا وترغب بإبعاد مواجهتها مع دونالد ترامب.

من جهتها، تبدو الصين مستعدة وقادرة على دفع حصتها لإعادة الإعمار إذا تأمنت لها الحوافز الإقتصادية اللازمة. كذلك الأمر بالنسبة لدول “البريكس” (البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وبالطبع روسيا والصين).

يمثل كل منهم فريقًا مؤلف من 20 شخص ويتميز بسرعة النمو الإقتصادي الصناعي مشكلين بذلك 3.6 مليار شخص أي ما يقارب نصف سكان الأرض. أما ناتجهم المحلي يوازي 16.6 مليار دولار أي ما يقارب 22% من الناتج المحلي العالمي.

الصين من جهتها، لا تزال محافظة على الحلّ السلمي للنزاع السوري وتصرّ على أن إسقاط النظام من خلال التدخل الأجنبي أصبح من الماضي.

لقد إستخدمت بكين حق الفيتو مرتين في السابق لإحباط قرارات فرنسا والسعودية ضدّ سوريا.

في آب الماضي، زار وفد عسكري صيني دمشق برئاسة الأدميرال “غوان يوفي” (Guan Youfei) وهو رئيس مكتب التعاون العسكري الدولي الخاضع لإمرة اللجنة العسكرية المركزية، التي تشرف على القوات المسلحة الصينية المكونة من 2.3 مليون فرد.

أظهر الصينيون قلقهم تجاه إرتفاع أعداد المقاتلين الصينيين المسلمين والمسلحين السوريين في شمال سوريا. كما إعتقل أحد المحاربين من الأويغور الذي تعلم في إسطنبول ثم عاد إلى شمال الصين حين كان يخطط لهجمات إرهابية. وفقًا للمصادر، أدركت الصين مدى تدخل أفراد الأويغور في سوريا بعد أن أرسلت عميلًا مزدوجًا إلى المناطق التي سيطر عليها داعش. ثم بلغّ السوريون السلطات في بكين أن حولي 300 شخص منهم يحاربون في سوريا.

والصين من جهتها تطالب بالقضاء عليهم أو بإعادتهم إلى بلدهم حيث ستتم محاكمتهم على أنهم مجرمين.

أما دمشق فقدمت معلومات مهمة عن الأفراد الصينيين الذين يحاربون في سوريا وأماكن تواجدهم.

هذه العلاقات بين الدولتين ليست بجديدة، بل بدأت عام 1956 عندما كانت سوريا أول دولة عربية تعترف بجمهورية الصين وترسل سفيرًا لها في بكين.

عام 1988، باعت الصين صواريخًا لسوريا وفي عام 1966 بدأت ببيع التكنولوجيا العسكرية. أما الرئيس الأسد فإعتبر أول رئيس سوري يزور بكين في زيارة رسمية عام 2004. ومع بداية الحرب السورية، صنفت الصين أكبر شريك تجاري لسوريا قبل روسيا مسجلة صادرات بقيمة 24 مليار دولار من وسائل التواصل والمعدات الألكترونية والآلات الثقيلة.

كما أن الصين إستثمرت في مجال البترول في سوريا بمأن شركة البترول الوطنية الصينية تملك أسهمًا في أكبر شركتين للنفط في سوريا. صفقة بمليارات الدولارات لإكتشاف وتنمية قطاع النفط. لكن هذه المخططات أوقفت لأن المناطق النفطية بين أيدي داعش.

لم تغلق السفارة الصينية في العاصمة السورية منذ أن بدأ الصراع ولا زالت تعمل على مستوى السفراء وتملك صلاحية عقد صفقات إقتصادية والقيام بمشاريع إعادة إعمار لا يمكن لبعض الدول القيام بها. لذا، من المتوقع أن تحصل الصين على القسم الأكبر من هذه الصفقة بالطبع بعد أن يوقعها الرئيس بوتين.

ترجمة كريستال الدويهي- الديار