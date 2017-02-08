الأسد: الأوضاع في سوريا تسير في المنحى الذي نرغب

أكد الرئيس السوري بشار الأسد المضي

في مسيرة المصالحات الوطنية في بلاده، مضيفا أن الأوضاع تسير في المنحى الذي ترغب به كل من سوريا وروسيا.

وجاءت تصريحات الرئيس السوري خلال استقباله، الأربعاء 8 فبراير/شباط، وفدا برلمانيا روسيا برئاسة دميتري سابلين.

وأكد الأسد خلال اللقاء على أهمية الدور الروسي سواء في سوريا أو على الساحة الدولية “في مواجهة المشاريع الغربية الرامية إلى الهيمنة على الدول المتمسكة باستقلالها وسيادتها والدفاع عن مصالح شعوبها”.

ونقلت وكالة “سانا” عن الأسد قوله للنواب الروسي: “الأوضاع في سوريا تسير بالمنحى الذي ترغب به كل من سوريا وروسيا”. وتابع أن الشعب السوري مصمم على الدفاع عن بلده والمضي في مسيرة المصالحات الوطنية لأنها الطريق الأنجع للسير قدماً نحو إنهاء الحرب وإنجاز الحل السلمي.

وكان أعضاء الوفد النيابي الروسي الذين وصلوا سوريا الاثنين الماضي، قد قالوا لوسائل إعلام روسية، إن الأسد أكد لهم خلال اللقاء استعداد الحكومة السورية للحوار مع المعارضة، ولاسيما المعارضة المسلحة، على الرغم من أنه رفض التعامل مع أولئك الذين يقيمون في الخارج ويدعون بأنهم يمثلون الشعب السوري.

وحسب وكالة “سانا”، فقد تناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها وخاصة في مجال الحرب على الإرهاب وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا.

المصدر: سانا