كيف سيقضي البنتاغون على داعش في عهد ترامب؟

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب إنّه يريد من وزير الدفاع

وقائد هيئة الأركان المشتركة أن يعملا فورًا على وضع خطّة لمواجهة الدولة الإسلامية في العراق وسوريا بطريقة عدوانية. وبحسب قرار تنفيذي وقّعه في الأسبوع الماضي، يريد ترامب أن تكون هذه الخطّة على مكتبه بحلول أواخر شهر شباط/فبراير. وبما أنّ ترامب قرر عقد حفل توقيع لهذا الأمر في مركز البنتاغون، يشير ذلك إلى أنّه يرى بأن داعش يشكّل معضلة كبيرة. إضافة إلى ذلك، إنّ سياسة إدارته حول الشرق الأوسط لم تتشكّل بعد. ولكن يمكن القول إنّه مهما كانت سياسته الجديدة فستتصدّر هزيمة داعش لائحتها. كما أنّ خطاب ترامب في خلال حملته الانتخابية ووعده للشعب الأمريكي بأنّ داعش سيهزم قريبًا سيتحوّل الآن إلى سياسة واقعيّة تنفّذ على الأرض.

علاوةً على ذلك، لدى البنتاغون كومة من الخيارات المتبقية من إدارة أوباما التي لم تنفّذ أو اعتبرها أوباما غير مجدية في مواجهة داعش. التقى قائد هيئة الأركان المشتركة بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرّئيس في مناسبات عديدة، لذلك من المرجّح أنّه لدى البيت الأبيض فكرة عن ما سيقترحه البنتاغون. في جميع الأحوال، سيناقش مجلس الأمن القومي جميع الخيارات المطروحة في خلال ثلاثين يومًا.

وسيتضمّن التقرير الخيارات التالية:

سلطة تكتيكية أكبر: إنّ سلسلة قيادة عالمية ذات قواعد واضحة حول الانخراط في هذه المعركة تُعدّ فعّالة في أي نزاع مسلّح، بالأخص عندما يكون العدو معتادًا على استخدام المدنيين كغطاء. وهذا التكتيك يُنسب إلى داعش؛ أحد الأسباب التي جعلت الاعتداء على الموصل يطول ويودي بحياة الكثير من القوى الأمنية العراقية هو وجود أكثر من مليون مدني في منطقة الحرب. بذلك لدى داعش الذكاء الكافي ليعرف أنّ السلاح الجوي الأمريكي لن يشنّ ضربات جويّة على مواقعهم لأنّ المدنيين يملأون المكان.

ومن أجل تسريع الحملة ضدّ داعش في الموصل، يمكن أن يوصي البنتاغون بتغيير قواعد الانخراط في الحرب، وربّما سيوسّع سلطة القوّات الخاصة التي تعمل مع القوى الأمنية العراقية على الأرض والطيارين الذين يوفرون الغطاء الجوي لشنّ غارات على بعض الأهداف التي يُمنع على القوات الأمريكية مهاجمتها.

ولكن من المؤسف أنّ توسيع لائحة الاستهداف يعني زيادة الخطر على المدنيين في مدينة مكتظة بالعائلات المهجّرة. إذا كان ترامب مستعدًّا لتحمّل خسارة مئات المدنيين في عمليّات يشنّها السلاح الجوي الأمريكي، ستصبح عملية تحرير الموصل سريعة وستتكثّف العمليات.

زيادة القوات على الأرض: هناك حوالى ستّ آلاف جندي أمريكي يقومون بوظائف استشارية وعمليات خاصة ضدّ داعش. وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس باراك أوباما ظنّ أنّ المناخ السياسي المحلّي يعرقل تعزيز الوجود الأمريكي في العراق وسوريا. وكان أوباما قد اعتبر أنّ نشر آلاف الجنود الأمريكيين بالقرب من الخطوط الأمامية لن يكون مفيدًا لأنّ الشركاء المحليين لن يتحرّكوا إذا كان الجنود الأمريكيين يحاربون أو يموتون من أجلهم. ولكنّ عهد أوباما قد ولّى! هناك رئيس جديد الآن وهذا الرئيس يريد نتائج سريعة.

بحسب تقرير ل CNN نُشر في الأسبوع الماضي، يمكن أن يوصي البنتاغون بنشر 12000 جندي أمريكي إضافي في سوريا من أجل استعادة مدينة الرقّة من داعش. بذلك ستمثّل قوّات العمليات الخاصة الأمريكية طرف الرّمح وستُنشر القوّات المتبقية على مشارف الرقة. هكذا ستشقّ الولايات المتحدة الأمريكية طريقها في عمق أراضي داعش وستمثّل هذه العملية تغييرًا لنهج الإدارة السابقة.

توفير المزيد من الأسلحة للأكراد: كانت الطائرات الأمريكية الحربية قد أسقطت أسلحة من الجوّ لوحدات عربيّة وقوّات سوريا الدمقراطيّة في شمال سوريا عدّة مرّات ولكنّها تفادت اسقاط الأسلحة للفصائل الكردية-السورية خوفًا من إغاظة الأتراك. إضافةً إلى ذلك، إنّ عنف تركيا ضدّ أكراد سوريا أجبر واشنطن على الموازنة بين إغضاب حليف أساسي في الناتو، الذي يسمح بانطلاق المقاتلات الأمريكية من قاعدة إنجرليك الجوية، وبين قوّة عظيمة على الأرض أثبتت جدارتها في الحرب ضدّ داعش خلال الحملة التي دامت ثلاث سنوات. بنظر دونالد ترامب، إذا كان المحاربون الأكراد-السوريين الأكثر فعالية ضدّ داعش على الأرض، ستوفّر الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة التي يحتاجونها.

مفهوم تحديد الهدف وكشفه والقضاء عليه: في حربها على القاعدة في العراق في العام 2010، اتّبعت الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ إيجاد الهدف ثمّ قتله أو احتجازه، ثمّ جمع المعلومات المتاحة عنه والتّأكّد من صحّتها للتّصّرف بناءًا على ذلك. مايك فلين الذي ساعد على تطوير هذا المفهوم هو الآن مستشار الأمن القومي للرّئيس دونالد ترامب. ومن الممكن أن يؤيّد فلين تبنّي هذا المفهوم مدعّمًا باستخبارات يكون هدفها الوحيد هو تدمير بنية داعش بالكامل.

المصدر: The National Interest

ترجمة: كريستل الشدياق-الديار.

الكاتب: دانييل دو بيتري.