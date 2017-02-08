الأسد أكد استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة

اعلن رئيس الوفد البرلماني الروسي بعد مباحثاته
مع الرئيس السوري بشار الأسد أن دمشق مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلي جماعات المعارضة كافة ، مؤكدا على أهمية الدعم العسكري الروسي.
وقال عضو لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الدفاع ألكسندر سابلين الذي يرأس الوفد البرلماني إلى دمشق، “إنه أعلن أن سوريا مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع جميع ممثلي المعارضة، بما في ذلك المعارضة المسلحة”.
وأكد سابلين أن الرئيس السوري يدعم الجهود الروسية في أستانا ونتائج الاجتماع الأخير للمجموعة المشتركة حول مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
وقال رئيس الوفد البرلماني الروسي إن الأسد أكد أهمية الدعم العسكري الروسي لسوريا وأشار إلى أن إراقة دماء الجنود الروس في سوريا “لا تقدر بأي ثمن”.
روسيا اليوم
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