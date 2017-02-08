زوار موسكو ينظرون بايجابيّة الى التحوّلات السياسيّة والميدانيّة في سوريا

حسن سلامة

مُفاوضات جنيف ستركز على ثلاث مسارات : حكومة وحدة وطنيّة و دستور جديد وانتخابات نيابيّة



تعود مصادر ديبلوماسية زارت العاصمة الروسية مؤخراً باجواء ايجابية حول مسار الوضع في سوريا في الاشهر المقبلة، انطلاقاً مما تحقق في الفترة الماضية، وما ادت اليه من نتائج على المستوى الميداني والسياسي.

ووفق مطعيات واجواء هذه المصادر فان المسار الميداني والعسكري الذي شهد متغيرات ايجابية لمصلحة سوريا، ينتظر ان يشهده في الفترة القريبة المزيد من الخطوات التي تصب في هذا المنحى ولهذا تتوقف المصادر عند اكثر من معطى ايجابي تحقق او سيتحقق.

– المعطى الاول: الانجازات التي حققهاا لجيش السوري وحلفاؤه، سواء من استعادة مدينة حلب او مناطق اخرى في ارياف حلب وحمص وحماه، بالاضافة الى مصالحات شملت عشرات القرى، وكلها ادت الى عودة سلطة الدولة الى هذه المناطق.

– المعطى الثاني: اضطرار عدد من المجموعات المسلحة الى المشاركة في اجتماعات «استانا» الشهر الماضي التي ادت الى قبولها بوقف اطلاق النار.

– اصرار الاطراف الراعية لهذه الاجتماعات، اي روسيا وايران وتركيا على تثبيت وقف النار، وهو الامر الذي خرج به اجتماع الخبراء الذي انعقد امس في «استانا» بحضور خبراء للامم المتحدة والى جانب ممثلي الدول الثلاث:

– عودة الجيش السوري لامتلاك المبادرة في العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم داعش حيث تمكن في الايام الماضية من استعادة مناطق واسعة في ريفي دير الزور وحلب، وتوضح المصادر ان هذه العمليات يتوقع ان تتوسع العمليات في الاسابيع القليلة المقبلة.

– اضطرار تركيا تحت وطأة ارتداد «داعش» الى الداخل التركي الى المشاركة في الحرب ضد التنظيم الارهابي رغم استمراره برعاية المجموعات المسلحة الاخرى.

اما على المستوى السياسي، فتشير المصادر الى حصول مجموعة تحولات كبرى لمصلحة سوريا، وبما يؤسس لانطلاقة مختلفة لمحادثات جنيف بعكس ما كان يحصل في السابق حيث كانت تنتهي دون نتيجة، وتتوقف المصادر عند ابرز هذه التحولات كالآتي:

– حلول تغيير مهم واساسي في موقف النظام التركي لصالح نطلاق الحل السياسي في سوريا، وكذلك حصول تغيير في موقف الاردن حيث ابدى ملك الاردن في خلال لقائه الاخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستعداد للمساهمة في اطلاق الحل بالتوازي مع ابداء مرونة للتنسيق مع الجيش السوري في مواجهة «داعش» من جهة وعدم عرقلة المصالحات في درعا.

– ما صد عن الادارة الاميركية الجديدة من الاستعداد للتعاون مع الجيش الروسي لمحاربة الارهاب بدءا من «داعش»، وكذلك الاستعداد للبحث مع القيادة الروسية في كل المسائل المختلف عليها بما في ذلك مسار الامور في سوريا على الرغم من الضبابية التي لا تزال تحكم مواقف هذه الادارة من الحل السياسي في سوريا.

– بداية حصول تغييرات مهمة في مواقف الدول الغربية، من بريطانيا الى فرنسا وباقي الدول الاخرى، من مسألة الحل السياسي في سوريا، وكان اخر هذه المواقف ما اعلنته الحكومة البريطانية من حيث التراجع عن مقولتها السابقة وبالتالي الاعتراف بان الرئيس الاسد سيبقى على رأس السلطة.

من كل ذلك توضح المصادر الدبلوماسية ان اجتماعات جنيف المقرر اعادة اطلاقها في 20 الحالي، لن تكون على غرار اجتماعات جنيف السابقة، ان من حيث شروط انعقادها، اي ان ما يسمى مقررات «جنيف الاول» مثلاً غير مطروحة للبحث، بما ان وفداً ووفود المعارضة ستشارك دون شروط مسبقة.

وعلى هذا الاساس تشير المصادر الى ان البحث الاساسي بين روسيا وايران وتركيا، وخلال اجتماعات جنيف المقبلة يتمحور على ثلاثة امور اساسية:

– الاول: اقامة حكومة وحدة وطنية، مقسمة على «ثلاثة اثلاث» اي ثلث للنظام في سوريا، وثلث للمعارضة وثلث لشخصيات من التكنوقراط.

– الثاني: الاتفاق على دستور جديد ليصار بعد ذلك الى اجراء استفتاء على هذا الدستور، الذي يتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.

– الثالث: انتخاب مجلس نواب جديد منبثق عن الدستور الجديد.

الا ان المصادر تعتقد ان فترة الاتفاق على هذه المسارات لاطلاق الحل السياسي للازمة في سوريا ينتظر بدء المفاوضات الثنائية بين الجانبين الروسي والاميركي، وبالتالي فالامور تتوقف على مسار هذه المفاوضات وما اذا كانت القيادة الروسية ستتمكن من التفاهم مع الادارة الاميركية الجديدة.