دمشق: مضمون تقرير «العفو الدولية» عارٍ من الصحة

أكدت وزارة العدل السورية في بيان، اليوم،

أن ما ورد في تقرير «منظمة العفو الدولية» (أمنستي) حول إعدام السلطات السورية 133 ألف معتقل «سراً» في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات، «عار من الصحة جملةً وتفصيلاً»، باعتبار أن أحكام الإعدام في سوريا «لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمرّ في عدة درجات من التقاضي».

ورأى بيان الوزارة أن تقرير المنظمة، الذي صدر تحت عنوان «مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا»، «ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية».

يذكر أن تقرير «أمنستي» اتهم، أمس، الحكومة السورية بارتكاب عمليات شنق جماعية طالت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، حيث نفذت السلطات السورية «حملة مدروسة على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء» بين عامي 2011 و2015، بالاعتماد على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهداً بينهم «حراس وموظفون ومحتجزون» سابقون في السجن، الذي يعد أحد أكبر السجون السورية وأسوأها سمعة، فضلاً عن قضاة ومحامين.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن تلك الإعدامات «تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات»، إذ تشير التحقيقات إلى أن السلطات «كانت تقتاد بين عامي 2011 و2015، كل أسبوع، وغالباً مرتين أسبوعياً، مجموعات تصل أحياناً إلى خمسين شخصاً إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت».

كما رجح التقرير «استمرار العمل بهذه الممارسة المعتادة»، التي «تكشف النقاب عن حملة وحشية خفية تجري بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات»، وفق تصريح نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لـ«أمنستي» في بيروت لين معلوف.

(الأخبار، أ ف ب)