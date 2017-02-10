انفجار في منشأة فلامانفيل النووية شمالي فرنسا

أفاد مسؤولون فرنسيون بوقوع انفجار واندلاع النيران بمنشأة فلامانفيل النووية شمالي البلاد ولكن لا تقارير عن حدوث تسرب يهدد البيئة.

وبحسب تقارير، أسفر الانفجار،الذي وقع في غرفة للمحركات، عن سقوط عدد من المصابين.

وأرسلت السلطات فريق إغاثة إلى موقع الحادث في منطقة نورماندي.

وتضم منشأة فلامانفيل مفاعلين نوويين بينما لا يزال الثالث تحت الإنشاء.

وكان المسؤولون قد اكتشفوا عيبا في بنية المفاعل النووي الذي لا يزال تحت الإنشاء.

BBC