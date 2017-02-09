زاخاروفا: نأمل أن تساعد الدول الإقليمية السوريين في التحضير لجنيف

أكدت موسكو، الخميس 9 فبراير/شباط، دعمها لاستئناف المفاوضات
السورية في جنيف، في 20 من الشهر الجاري، داعية الدول الإقليمية إلى مساعدة أطراف الأزمة في التحضير لهذا الاجتماع.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: “ندعم مقترح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بشأن استئناف المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 20 فبراير”.
وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن “يقدم الشركاء الإقليميون والدوليون لروسيا أكبر مساعدة ممكنة للأطراف السورية في التحضير لهذه الفاعلية”.
المصدر: وكالات
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