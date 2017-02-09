ترامب سيخسر معركة “حظر المسلمين”

من المستبعد أن تضلل المقاربة غير المباشرة للعنصرية

أكثر من قاض فدرالي. إذًا لا مغزى من تأنّي حذر صاغو القرار، علمًا أنّ الدستور يمنع العنصرية الدينية، ومن عدم ذكرهم للكلمتين “مسلمون” و”مسيحيون” في القرار .

أثار قرار الرئيس ترامب التنفيذي الذي يحظر الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول ذات أكثرية مسلمة الفوضى، وعاق حياة الملايين. لكن ليس الحظر غير حكيم وضد الإنسانية فحسب، بل هو غير دستوري أيضًا.

في الواقع، يحمي التعديل الأول الحرية الدينية بطريقتين: يمنع البند التأسيسي الحكومة من تفضيل الدين على العلمانية أو تفضيل دينٍ على آخر؛ ويمنع بند الممارسة الحرة الحكومة من فرض أعباء خاصة على أشخاص بسبب معتقداتهم الدينية. إذًا ينتهك حظر ترامب للهجرة هذين الحكمين.

وهدف القرار وأثره العنصري واضح في الحقيقة، فيستهدف الحظر أشخاصًا من بلدان مسلمة ويوجه المسؤولين لـ “إعطاء الأولوية لطلبات لجوء أفراد على أساس اضطهادهم بسبب الدين”، على الطلبات التي ترتكز على أنواع أخرى من الاضطهاد. ويعبّر هذا عن تفضيل حكومي غير قانوني للدين، ما يحدث هوة في الحاجز ما بين الكنيسة والدولة.

لكن يذهب الحظر إلى أبعد من ذلك: إذ فضلًا عن تفضيل الدين، هو يسمح لغير المسلمين بالاستفادة من هذا التفضيل من خلال الإعلان عن احتمال إعطاء المسؤولين الأفضلية لطلبات الاضطهاد الديني إن كانت “ديانة الفرد أقلية دينية في موطن الفرد.” وبما أنّ الحظر يستهدف فقط البلدان ذوات الأكثرية المسلمة، فيه إذًا تفضيل ضمني للمسيحية (أو ديانات أخرى) على الإسلام، ويعاقب المسلمين على معتقداتهم من خلال إزالة أهليتهم من امتياز تقدمه الحكومة، وترشد المسؤولين لتحديد ورفض امتيازات قانونية للاجئين وفقًا لديانتهم. يمكن لطالب اجتماعي في المدرسة أن يفهم أنّ قانونًا كهذا لا يتوافق مع الضمان الدستوري للحرية الدينية.

من المستبعد أن تضلل المقاربة غير المباشرة للعنصرية في هذا القرار التنفيذي أكثر من قاض فدرالي. إذًا لا مغزى من أنّ من صاغ القرار، علمًا أنّ الدستور يمنع العنصرية الدينية، تأنّ حذره ولم يذكر الكلمتين “مسلمون” و”مسيحيون” في القرار.

وحتى لو لم يعبر النص وقابلية تطبيقه عن نيتهما بوضوح، تزيل تصريحات ترامب ورودي غيوليني الذي شارك في صياغة طلب ترامب، أي شك في أنّ نية الحظر هي تمييز المسلمين سلبًا. وقد وعد ترامب مؤيديه أنه سيمنع المسلمين من الدخول إلى البلاد. حتى أنّه ذهب إلى شبكة البث المسيحية الأسبوع الماضي ليقول أنّه يعتبر مساعدة المضطهدين المسيحيين (ولا المسلمين) هي “أولوية” له. كما صرّح غيوليني أنّ ترامب أشار إلى القرار على أنّه “حظر على المسلمين”، وسأل المتكلم عن طريقة قانونية يمكنه تنفيذ حظر كهذا.

ورغم أنّ عدم توافق الحظر مع التعديل الأول هو أوضح خلل قانوني، غير أنّه بعيد من أن يكون السبب الوحيد وراء عدم قانونية الحظر. فينتهك القرار مثلًا بند الحماية بالتساوي التي تحمي جميع “الأشخاص”، لا المواطنين الأمريكيين فحسب، وتمنع التمييز على أسس محظورة تشمل العرق والجنسية. هو ينتهك بند الإجراءات القانونية الذي يحمي سريان القانون من خلال إلغاء تأشيرات دخول منحتها الحكومة ومن خلال استبدال إجراءات الهجرة المعمول بها بقرارات عشوائية لسحب التأشيرات، قرارات تفتح الباب أما تمييز بحسب كل حالة على حدة.

نتيجةً، يحتاج القضاة الفدراليون إلى قبول برهان واحد من هذه البراهين أو من الأخرى التي تم تقديمها ليتمكنوا من إصدار حكم على عدم قانونية هذا القرار. وفيما تتضح قرارات المحكمة التي تضرب الحظر، لن ينتهي الأمر هنا. واقتناع الجمهوريين بالقرار مقلق جدًا. فمن خلال دعم القرار أو انتقاد تنفيذه بدلًا من انتقاد مضمونه، يشارك الجمهوريين في الكونغرس في انتهاك فاضح للحرية الدينية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

لم يصدر ترامب الحظر انطلاقًا من حقده وتعصبه ضد المسلمين فحسب، بل انطلاقًا من تجاهل فاضح للدستور. فتعكس أفعاله عقلية استبدادية تشكل خطرًا على النظام السياسي الأميركي، ولجوئه إلى قرار غير دستوري للتمييز ضد أقلية دينية هي تهمة إجرامية.

ترجمة وإعداد ماريانا معضاد، The Independent، راين مك كارل