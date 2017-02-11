لافروف: الوضع الراهن أكثر ملاءمة لحل الأزمة السورية بشكل عملي

اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة 10 فبراير/شباط، عن تفاؤل حذر لإيجاد حل عملي للأزمة السورية.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة عيد الدبلوماسيين الروس في موسكو قال لافروف إن الحديث عن اختراق قريب، على صعيد تسوية الأزمة السورية، سابق لأوانه، لكن “الوضع الراهن أكثر ملاءمة بكثير لأن نخطو خطوات عملية لحل الأزمة”.

وتابع الوزير: “كنا قريبين من بدء هذا العمل في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الأمريكيين عجزوا عن الالتزام بالاتفاق الذي سبق أن توصلوا إليه معنا، مما جاء كدليل جدي على عدم قدرة إدارة أوباما على تنفيذ التزاماتها حول قضايا عديدة اتفقنا عليها معهم (مع الأمريكيين) ثم لم يستطعوا عمل شيء من ذلك”.

وتابع: فقد اقتنعنا بضرورة أن نقوم بخطوات ما عملية – سموها بالعلاج بالصدمة إذا شئتم – وانتهزنا فرصة العلاقات الروسية التركية، واتفقنا على مستوى وزارتي الدفاع في بلدينا على وقف إطلاق النار، علما أن تركيا كان وما زال لديها تأثير على عدد كبير من القادة الميدانيين (من المعارضة السورية المسلحة)”.

المصدر: وكالات