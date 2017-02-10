قتيل و11 جريحا بهجوم صاروخي على حمص

أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء بمقتل

مدني واحد وإصابة 11 آخرين بجروح نتيجة استهداف المسلحين الأحياء السكنية في مدينة حمص بعدد من القذائف الصاروخية.

وقالت الوكالة، الجمعة 10 فبراير/شباط، إن مجموعات المسلحين “أقدمت، بعد ظهر اليوم، على إطلاق عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية بمدينة حمص، سقطت إحداها في حي الحمراء”، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 مواطنين آخرين بجروح، “بينما سقطت قذيفة أخرى قرب دير المخلص في حي كرم اللوز، مسفرة عن وقوع 3 إصابات في صفوف المواطنين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي”، فيما سقطت قذيفة ثالثة، حسب “سانا”، في حي الأرمن السكني، و”تسببت بإصابة 5 مواطنين واحتراق سيارتين”.

ويأتي ذلك بعد مقتل 3 مواطنين سوريين وإصابة 2 آخرين، أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها المسلحون في ساحة الزهراء بحمص.

يذكر أن عددا من أحياء مدينة حمص تتعرض لعمليات قصف وتفجيرات تعتبرها السلطات السورية إرهابية، وتنفذ بواسطة القذائف الصاروخية والمفخخات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهجمات تأتي في الوقت الذي يسري في معظم الأراضي السورية نظام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام 2016 وتم التوصل إليه بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بوساطة روسية تركية إيرانية.

المصدر: سانا