إطلاق منصة بيروت … تشكيل الكتلة الوطنية السورية

عقدت أحزاب من معارضة الداخل مؤتمراً في فندق “ريفييرا” ببيروت،

اليوم الجمعة (10 شباط/فبراير)، للإعلان عن تشكيل (الكتلة الوطنية السورية).

وشارك في المؤتمر ممثلين عن حزب “الشباب الوطني للعدالة والتنمية”، “حزب الشعب”، “المجلس الوطني” في المنطقة الشرقية، “الحركة التركمانية الديموقراطية السورية”، تيار “سوريون وسنكون”، تيار “بناء الدولة”، وجمعيات أهلية منها منظمة “آفين” للمرأة والطفولة، حركة “صانعي السلام”، “مجلس السلم الأهلي”، ملتقى “سوريات يصنعن السلام”، ومنظمة “جذور” لبناء المجتمع المدني.

وحضر المؤتمر ممثلون عن 7 دول أوروبية، بينها روسيا وألمانيا، و4 دول آسيوية، بينها الصين وكازاخستان وإيران، زكان من اللافت قيام المؤسسات الاعلامية المقربة والمدعومة من إيران وحزب الله بتغطيت أعمال المؤتمر.

وتلا مبادئ الكتلة الـ 18 الشيخ نواف عبد العزيز الملحم، نجل رئيس مجلس الشعب الأسبق عبد العزيز طراد الملحم، والأمين العام لـ “حزب الشعب”، وأكدت على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة، واعتبار مواجهة الإرهاب واجب على كل السوريين، ودعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة على تنفيذ مقررات جنيف ومقررات مجلس الأمن الدولي وتشكيل سلطة انتقالية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة.

وأكد المبدأ الثاني على انّ “مقام رئاسة الجمهورية العربية السورية لا يجوز البتّ فيه في المحافل الدولية، بل تتحكّم فيه الانتخابات النزيهة فقط”.

وأكد رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين أن “الحرب ضد السلطة السورية قد انتهت، والحرب ضد الإرهاب المتمثل بتنظيمي داعش والقاعدة لا تزال مستمرة”.

وتوقع حسين أن “تشكل محادثات جنيف خاتمة للأزمة السورية، بعد أن نجح لقاء أستانة في تحقيق وقف لإطلاق النار يشمل معظم مناطق سورية”.

وكالات