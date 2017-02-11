فضائح داعش بالجملة .. لن تصدق

أفاد المسؤولون العسكريون الأميركيون أن المقاتلين “الداعشيين” الأجانب يخسرون مبادئهم وأخلاقياتهم ويخلقون الأعذار بهدف تجنب المشاركة في القتال وتمّ العثور على عدد من التسجيلات التي تركها داعش في الموصل تؤكد على ذلك.

ووفقاً للمستندات التي بلّغت عنها صحيفة Washington Post، تمّ اصدار تقريراً طبياً باسم مسلح بلجيكي يذكر معاناته من آلام في الظهر وتمّ منعه من المشاركة في القتال وتذمر مسلّح آخر من كوسوفو من آلام في الرأس وطالب بالانتقال الى سوريا برفقة مسلح آخر من كوسوفو بالإضافة الى مسلّح آخر فرنسي من أصول جزائرية، 24 عاماً، طالب بغادرة العراق من أجل تنفيذ هجوم انتحاري في بلده الأم: “لا يريد القتال بل العودة الى فرنسا فطلبه هو تنفيذ عملية انتحارية في فرنسا فادعى المرض ولكن لا يحمل تقريراً طبياً” في حين دعا عددٌ بالانتقال الى سوريا وآخرين برفضهم المشاركة في القتال.

عثرت القوات العراقية على التسجيلات المخبأة بعد استيلائهم على قاعدة لداعش في الموصل التي تعتبر أقوى معتقل محصن للإرهابيين في العراق. أخبر العقيد في القوات الجوية بقيادة الولايات المتحدة، جون دوريان، المراسلين في وزارة الدفاع يوم الأربعاء: “يتمّ اعلامنا بمقاتلين يرفضون المشاركة في القتال أو يخلقون الأعذار ويطالبوا بمغادرة البلاد، وتعتبر التسجيلات مؤشر مفيد لنا ويؤمن لنا معلومات داخلية عن حال داعش. “ومنذ شهر تشرين الأوّل، بدأت القوات العراقية المدعومة من قبل التحالف التي تقوده الولايات الأميركية، بطرد داعش من الموصل وأفاد المسؤولون الأميركيون أن سيواجه عناصر داعش الذين بقوا في غرب الموصل خيارين: “إما سيستسلموا أو ستتم ابادتهم.” بدأوا بإظهار اشارت الضعف، إذ يتزايد عدد القتلى الداعشيين بسرعة إذ غنهم منعزلين بشكل كامل في غرب الموصل حيث ينتظروا حتفهم هناك.” وأضاف دوريان أن خلال العام الماضي، كان لا يزال داعش يستقطب حوالي 2000 مقاتل أجنبي في الشهر الواحد الى العراق وسوريا ولكن هبط عددهم الى ما بين 100 و200.

وبحسب تقرير المركز الدولي لمكافحة الارهاب، آثارت التسجيلات مخاوف حول عودة بعض المسلحين الى بلادهم فمن بين أكثر من 4000 مقاتل أجنبي كانوا قد غادروا بلدان الاتحاد الأوروبي، عاد الثلث منهم الى موطنهم: “إنه رقم ضئيل وهم منحصرون في مناطق معزولة إذ وضعهم لا يسمح لهم بالمغادرة.” وصرّح دوريان أن “عدداّ ضئيلاً من عناصر داعش يغادر العراق وسوريا. وأظهرت التسجيلات في إحدى قاعدات داعش عن خمسة تسجيلات من بين 14 تعود لمواطنين فرنسيين، وتمّ العثور في قاعدة أخرى على 16 تسجيل يعود للروس و4 جوازات سفر فرنسية و20 جواز سفر عراقي فارغ مما يشير ذلك الى عمليات تزويرهم من قبل داعش بهدف خروجهم من البلاد.

وتجدر الاشارة الى أن عدداً كبيراً قد انتقل من فرنسا أكثر من أي بلد أوروبي منذ 2011 حين شنّت الحرب الأهلية في سوريا مما عزز ظهور داعش. ووفقاً لصحيفة Washington Post قد أفادت الحكومة الفرنسية أن 700 مواطن الذين انضموا الى مجموعة داعش لم يغادروا العراق وسوريا من بينهم 275 امرأة و17 قاصر. وأخبر الخبير في الارهاب، أيمن التميمي، الصحيفة: “لم يكن داعش كما اعتقد عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب الذين التحقوا به معتقدين بأنه سيكون مغامرة شيقة.”

ترجمة وإعداد آنا ماريا حبيتر – الديار – نقلاً عن موقع Breitbart، كريستينا وانغ.