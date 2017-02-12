إصابة زعيم “داعش” البغدادي بقصف جوي على القائم

12 فبراير 2017 at 1:27م

أفادت وسائل إعلام عراقية الأحد 12 فبراير/شباط، نقلا عن مصادر أمنية، بأن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي أصيب بقصف جوي على مدينة القائم بالقرب من الحدود السورية.

وتخوض القوات العراقية، مدعومة بغطاء جوي من قوات التحالف الدولي، معارك مع تنظيم “داعش” في شمال وغرب البلاد.

ولم تذكر المصادر هوية الجهة التي نفذت القصف الجوي.

وقال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف، الأحد، إن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، قد أصيب في ضربات جوية.

وأعلن أبو رغيف على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن معلومات استخبارية وردت تؤكد إصابة البغدادي خلال 3 ضربات جوية استهدفت اجتماعات للتنظيم في مناطق “عكاشات” و”الزلة” و”العبيدي”.

وأضاف الخبير الأمني، أن القصف أسفر عن مقتل عشرات المسلحين الأجانب.

البنتاغون لا يستطيع تأكيد إصابة البغدادي

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تملك معلومات عن إصابة زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي. وفي تصريح لوكالة تاس الروسية قال متحدث باسم البنتاغون: “لم نسمع عن ذلك قط”.

فاضل ابو رغيف @fadhil_abu_ragh

في خبرمؤكدجدا اصابةالبغدادي ونقله للمشفى وتوجيه3ضربات لاجتماعات هامة بعكاشات والزلةوالعبيدي ومقتل اجانب وانغماسيين بالعشرات وملاحقةآخرين.

وكالات

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