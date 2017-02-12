هل يشتبك الجيش السوري مع الجيش التركي قرب مدينة الباب؟

اقترب الجيش العربي السوري الى مسافة 4 كلم من مدينة الباب

التي دخلها الجيش التركي مع الجيش السوري الحر، واصبحوا في قلبها، وخلال أيام تكون مدينة الباب قد سقطت بيد الجيش التركي.

وقد صرّح الرئيس اردوغان رئيس جمهورية تركيا، بأن الهدف ليس السيطرة على مدينة الباب فقط، بل الذهاب للسيطرة على منبج شرق حلب وريفها، ومن ثم الاتجاه نحو الرقة، والجيش العربي السوري قطع الطريق بين مدينة الباب والرقة وهي المجال الوحيد لوصول السلاح الى داعش، في مدينة الرقة.

وتقوم روسيا بالتنسيق بين سوريا وتركيا، كي لا يصطدم الجيش السوري مع الجيش التركي.

وتنوي تركيا دفع 50 الف جندي مع دباباتهم نحو منبج والرقة بعدما دفعت بـ 40 الف جندي للسيطرة على مدينة الباب وريفها.

وقالت سوريا انه لا يحق للجيش التركي دخول الأراضي السورية دون اذن من الحكومة السورية، وهذا تعد على سيادة سوريا، فيما رد الرئيس اردوغان ان السيطرة على مدينة الباب ستجعل الجيش التركي يبقى في مدينة الباب ولن يعيدها الى السيطرة السورية حاليا، بل سيبقى الجيش التركي في الأراضي السورية.

كذلك يتوجه الجيش التركي الى مدينة منبج الكبيرة حيث المعارضة المسلحة، ومن ثم يتوجه الى الرقة وفي ذات الوقت يريد الجيش العربي السوري السيطرة على الرقة، وطرد داعش من هناك، فقهل يحصل اشتباك بين الجيش العربي السوري والجيش التركي؟

حتى الان يبدو ان روسيا تحاول تهميد الأمور، لكن الوضع خطر للغاية، ويمكن كثيرا ان يشتبك الجيش السوري مع الجيش التركي على طريق الباب – منبج، وعلى طريق مدينة الباب ومدينة الرقة.