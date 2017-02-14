الولايات المتحدة.. تواصل اعتقالات جماعية للمهاجرين

أوقفت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، الثلاثاء 13 فبراير/شباط، نحو 700 شخص غالبيتهم من الأجانب، قالت إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي.

وقال وزير الأمن القومي الأمريكي جون كيلي في بيان إن عناصر وكالة الهجرة والجمارك أوقفت خلال عملية أمنية أجريت الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس وتشيكاغو وأتلانتا وسان أنطونيو ونيويورك، أكثر من 680 شخصا، 75 بالمئة منهم “مجرمون أجانب”، للاشتباه بأنهم يمثلون تهديدا “للأمن القومي وسلامة نظام الهجرة” في الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير أن الموقوفين “أدينوا بارتكاب جرائم قتل وجنسية في ظروف مشددة وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول والاتجار غير المشروع بالمخدرات والضرب والاعتداء”، إضافة إلى مخالفين لقوانين الهجرة.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة سان فرانسيسكو أكدت القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بتعليق مؤقت لمفعول المرسوم التنفيذي حول الهجرة الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب.

والمرسوم المعنون بـ”لحماية الدولة من دخول الإرهابيين الأجانب” يحظر دخول أي مواطن من 7 دول ذات غالبية مسلمة (إيران والعراق واليمن وسوريا وليبيا والصومال والسودان) إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما ويعلق استقبال جميع اللاجئين لمدة 120 يوما والاجئين من سوريا إلى أجل غير مسمى. وأوضح ترامب لاحقا أن القرار لا يستهدف المسلمين بعينهم.

وكالات