واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول فنزويلي رفيع من أصل سوري

أعلنت السلطات الأمريكية عن فرض عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي، طارق العيسمي، بتهمة ضلوعه في تهريب المخدرات، وفقا لما نقلته رويترز، الثلاثاء 14 فبراير/شباط.

وبحسب رويترز، فإن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت العقوبات على العيسمي بموجب قانون مكافحة المخدرات في الخارج، مضيفة أنها فرضت عقوبات أيضا على مساعد له، وهو رجل الأعمال الفنزويلي سامارك لوبيز بيلو، الذي وصفه الجانب الأمريكي بأنه “الدرع الواقية” للعيسمي، إضافة إلى 13 شركة يملكها لوبيز بيلو.

وقالت السلطات الأمريكية إن العيسمي أشرف على شحنات مخدرات تزن أكثر من 1000 من فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، نافية علاقة فرض العقوبات بالدور السياسي للعيسمي في فنزويلا.

يشار إلى أن طارق العيسمي من مواليد عام 1974 في فنزويلا، لأب منحدر من محافظة السويداء في سوريا وأم من أصل لبناني، وبرز في الساحة السياسية في عهد الرئيس الراحل هوغو شافيز، وعين نائبا للرئيس نيكولاس مادورو في الـ 4 يناير/كانون الثاني 2017.

وكان العيسمي حاكما لولاية أرغوا الفنزويلية، كما تولى أيضا وزارة الداخلية والعدل في فنزويلا في الفترة من 2008 إلى 2012.

المصدر: رويترز + وكالات