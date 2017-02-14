الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل حيان للغاز بريف حمص

استعاد الجيش السوري السيطرة على حقل ومعمل حيان

للغاز الطبيعي بريف حمص الشرقي، في إطار عملياته المتواصلة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصادر عسكرية قولها :”إن عناصر الهندسة في الجيش السوري تعمل حاليا على تفكيك الألغام والعبوات والمفخخات التي زرعها تنظيم “داعش”الإرهابي داخل معمل حيان للغاز”.

كما أكدت وكالة “سانا” توسع مربع سيطرة الجيش السوري في الريف الغربي لمدينة تدمر، بعد عملية عسكرية انتهت بدخول الجيش محطة جحار الواقعة غرب معمل حيان، مضيفة أن وحدات الجيش تقوم حاليا بملاحقة فلول “داعش” الهاربة باتجاه منطقة الآبار.

كما تكللت عمليات الجيش السوري شرق معمل حيان بنجاح، إذ فرضت القوات الحكومية سيطرتها الكاملة على جميع التلال المحيطة به.

وأشار إلى أن “داعش”، قام بتفجير معمل حيان وخط الأنابيب لنقل الغاز الخاص به الشهر الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، الاثنين، أن القوات الحكومية السورية تواصل تقدمها نحو تدمر وباتت على مسافة تقل عن 20 كيلومترا من المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن وحدات الجيش السوري تمكنت، منذ 7 فبراير/شباط الجاري، من بسط سيطرتها على مساحة 22 كيلومترا مربعا، بما في ذلك بلدة القليب والتلال المحيطة بها.

المصدر: وكالات