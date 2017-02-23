مؤتمر جنيف..المفاوضات السورية.. لحظة بلحظة

تنطلق في مدينة جنيف الجولة الرابعة من مفاوضات التسوية السورية..

المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أكد أن أجندة المفاوضات ستركز على عملية الانتقال السياسي وفق القرار 2254

الخميس 23 / 2

09:00 – ستيفان دي ميستورا يبدأ في الساعة التاسعة بتوقيت جنيف لقاءات ثنائية مغلقة مع الوفود المشاركة في المفاوضات السورية.

09:02 – الإعلان عن أن المشاركين في المفاوضات سيجتمعون اليوم لحضور كلمة ترحيبية للمبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جنيف.

09:40 – رئيس البعثة الروسية لدى فرع الأمم المتحدة في جنيف يؤكد أن ممثلين عن مجموعة دعم سوريا سيحضرون كلمة دي ميستورا الترحيبية في مستهل مفاوضات جنيف

09:43 – الخارجية الصينية تجدد دعمها لمفاوضات جنيف وتعلن مشاركة مبعوثها الخاص إلى سوريا، شيه شياو يان، في اللقاءات.

09:45 – مايكل راتني، نائب وزير الخارجية الأمريكي، يمثل واشنطن في مفاوضات جنيف بصفة “مبعوث خاص”.

10:09 – استئناف المفاوضات السورية في جنيف بسلسلة لقاءات ثنائية، استهلها دي ميستورا بلقاء وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري

11:14 – دي ميستورا يلتقي رئيس وفد “منصة الرياض” نصر الحريري

11:53 – مصدر دبلوماسي لـRT : عودة الحديث عن استبعاد ديمستورا عن الملف بجدية ومن الأسماء البديلة سيغريد كاغ وجمال بن عمر

12:11 – وصول جمال سليمان وجهاد مقدسي

12:32 – رئيس وفد هيئة الرياض نصر الحريري يلغي مؤتمرا صحفيا

14:30 – تأجيل مراسم الافتتاح الرسمية للمفاوضات في جنيف إلى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي

15:11 – أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تستمر العملية السياسية الخاصة بتسوية الأزمة السورية في مفاوضات جنيف والتي” تم تنظيمها على أساس عملي للمرة الأولى” في اجتماع أستانا.

15:40 – قالت يارا شريف، المتحدثة باسم دي ميستورا، إن توقيت توجيه الكلمة الترحيبية إلى المشاركين في الحوار لم يُحدد بعد، مضيفة أن ذلك سيكون مرتبطا بنتائج المشاورات التي يواصلها المبعوث الأممي دي ميستورا

17:20 – أعلنت عضو الهيئة العليا للمفاوضات، بسمة قضماني، أن الهيئة تسعى إلى مناقشة مشروع الدستور السوري المؤقت في إطار مفاوضات جنيف.

18:20 – قالت الهيئة العليا للمفاوضات إنها ستشارك في مراسم الافتتاح الرسمية لمؤتمر جنيف الرابع كوفد أساسي ووحيد من المعارضة.

18:40 – أفادت وكالة “إنترفاكس” بوصول وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري إلى قاعة الجمعية العامة لمقر الأمم المتحدة في جنيف، التي ستحتضن مراسم افتتاح المفاوضات بين أطراف الأزمة السورية.

18:50 – افتتح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الجولة الرابعة من المفاوضات السورية بإلقاء كلمة ترحيبية بالأطراف المشاركة فيها.

دي ميستورا: لا حل عسكريا للأزمة السورية وهذه هي الحقيقة اليوم وغدا

دي ميستورا: المشاورات حول إطار مفاوضات جنيف ستتواصل خلال الساعات المقبلة

RT