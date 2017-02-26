الكشف عن مقترحات دي ميستورا في جنيف

كشف مصدر في أحد الوفود المشاركة في مؤتمر جنيف-4 عن بعض المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لوفدي الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات.

وذكر المصدر، أن دي ميستورا اقترح تخصيص يوم واحد على الأقل خلال المفاوضات لكل من المواضيع الثلاثة التي اعتبرها الأكثر أهمية، وهي ملفات الإدارة والدستور والانتخابات.

كما قدم دي ميستورا لوفدي الحكومة والهيئة العليا للمفاوضات مقترحا حول تشكيل 3 فرق عمل معنية بالعمل في هذه القضايا.

وتتضمن مقترحات دي ميستورا أيضا، حسب المصدر، تأكيده على دعم المحاولات للتوحيد والانفتاح على مفاوضات مباشرة.

وعرض المبعوث الأممي أيضا ترك مسائل مكافحة الإرهاب والالتزام بوقف إطلاق النار لمفاوضات أستانا، واعتماد معادلة “لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على جميع الأمور”، وذلك بالإضافة إلى بند عن قواعد الانضباط، التي تشمل سرية المفاوضات وعدم الكشف عن تفاصيلها والاحترام المتبادل.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا قد أجرى، في وقت سابق من الجمعة، محادثات منفصلة مع كل من وفدي الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري والهيئة العليا للمفاوضات (منصة الرياض) برئاسة نصر الحريري.

وسلم دي ميستورا، حسب ما أكده رئيس مكتبه، مايكل كونتت، وكذلك الجعفري والحريري، خلال اللقاءين، لكلا الوفدين، ورقة تشمل عددا من المقترحات بشأن شكل المفاوضات وجدول أعمالها.

وأوضح مصدر أخر مقرب من وفد الحكومة السورية في جنيف لموفد “RT” أن الورقة التي قدمها دي ميستورا للجعفري تركز على القرار 2254 ولا تشمل نقاطا جديدة.

روسيا اليوم