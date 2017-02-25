تشكيلات هامة قد يجريها الاسد

تسري شائعات في دمشق بأن الرئيس الاسد سيجري
تشكيلات هامة فيقوم بتعيين وزير الخارجية الحالي وليد المعلم نائباً لرئيس الجمهورية وتعيين وزير الدفاع فهد جاسم الفريج نائباً ثاني لرئيس الجمهورية والسيدة بثينة شعبان نائبة ثالثة لرئيس الجمهورية ويقوم الرئيس الاسد بتعيين الدبلوماسي العريق فيصل المقداد وزيراً للخارجية والسفير بشار الجعفري معاوناً لوزير الخارجية مع مهمات خاصة لدى مجلس الامن عند الضرورة ورئيساً للوفد السوري للمفاوضة مع المعارضة المسلحة ويدخل كل ذلك في إطار التكهناتأقرأ ايضاً
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