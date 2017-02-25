أخر الأخبار
Advertisement

تشكيلات هامة قد يجريها الاسد

24 فبراير 2017 at 7:43م

تسري شائعات في دمشق بأن الرئيس الاسد سيجري

تشكيلات هامة فيقوم بتعيين وزير الخارجية الحالي وليد المعلم نائباً لرئيس الجمهورية وتعيين وزير الدفاع فهد جاسم الفريج نائباً ثاني لرئيس الجمهورية والسيدة بثينة شعبان نائبة ثالثة لرئيس الجمهورية ويقوم الرئيس الاسد بتعيين الدبلوماسي العريق فيصل المقداد وزيراً للخارجية والسفير بشار الجعفري معاوناً لوزير الخارجية مع مهمات خاصة لدى مجلس الامن عند الضرورة ورئيساً للوفد السوري للمفاوضة مع المعارضة المسلحة ويدخل كل ذلك في إطار التكهنات

أقرأ ايضاً
﻿