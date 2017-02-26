عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات انتحارية بمدينة حمص السورية

قتل 32 شخصا في تفجيرات انتحارية استهدفت مقرين للأمن في بمدينة حمص السورية، بحسب ما أعلنته السلطات.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن محافظ حمص طلال البرازي قوله إن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 24 شخصا.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن رئيس فرع الأمن العسكري اللواء حسن دعبول قتل في الحادث. ويعتقد أن 6 انتحاريين شاركوا في الهجمات.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، فإن الحادث قتل فيه أكثر من 40 شخصا. ويقول المرصد إن معظم القتلى من أفراد الأمن.

وتسيطر القوات الحكومية على حمص منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، حين غادرها مسلحو المعارضة في إطار وقف لإطلاق النار.

ويأتي الحادث تزامنا مع جولة جديدة من محادثات السلام في مدينة جنيف تهدف إلى محاولة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

BBC