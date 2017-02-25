مشتبه بها في مقتل كيم جون نام: حصلت على 90 دولارا للمشاركة في مزحة تلفزيونية

قالت إندونيسية يُعتقد أنها على علاقة بحادث مقتل كيم جون نام،

الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إنها حصلت على 90 دولارا مقابل المشاركة فيما كانت تظنه مزحة تلفزيونية.

وقابل مسؤولون في السفارة الإندونيسية سيتي عائشة السبت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقالت المرأة إنها حصلت على المال مقابل وضع “زيت أطفال” على وجه كيم جون نام على أساس أن ذلك في إطار برنامج تلفزيوني.

وأظهرت الاختبارات أن كيم قتل باستخدام غاز أعصاب سام تصنفه الأمم المتدة ضمن أسلحة الدمار الشامل.

وبحسب المشتبه بها، إن رجلين كوريين أو يابانيين أعطاها المادة التي تشبه زيت الأطفال لوضعها على وجه الرجل.

ويشتبه في علاقة كوريا الشمالية بالحادث، لكن بيونغيانغ تنفي ذلك بشدة.

وداهمت الشرطة الماليزية شقة في كوالالمبور قبل أيام في إطار التحقيقات بشأن الحادث.

وألقي القبض على 3 أشخاص على خلفية الحادث، وتسعى الشرطة للقبض على 7 آخرين مشتبه بهم من بينهم 4 من كوريا الشمالية.

BBC