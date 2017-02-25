المسلط: نريد مفاوضات مباشرة في جنيف

طالب سالم المسلط المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمعارضة في

جنيف بإجراء مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة السورية، متهما دمشق بأنها لا تريد مناقشة أية مسائل أخرى غير محاربة الإرهاب.

وقال المسلط، السبت 25 فبراير/شباط: “طالبنا بإجراء مفاوضات مباشرة بحضور الوسيط الدولي. لقد طالبنا بذلك منذ جنيف 3 وقبل التوجه إلى جنيف 4”.

وشدد على أن المفاوضات المباشرة ستختصر الوقت وستضمن جدية الطرفين.

كما اتهم المسلط الوفد الحكومي بعدم الرغبة في مناقشة أية مواضيع أخرى في مفاوضات جنيف 4 غير محاربة الإرهاب، قائلا إن ممثلي الحكومة السورية يجعلون من هذه المسألة “حجر عثرة”.

وأضاف أن منصة جنيف للمفاوضات أُسست خصيصا لمناقشة العملية السياسية، مشددا على أن “النظام السوري لا يستطيع محاربة الإرهاب، لأنه هو من يخلق الإرهاب في سوريا ويرتكب جرائم بحق الشعب السوري”.

كما انتقد القوات الرديفة للجيش السوري و”حزب الله” اللبناني، معتبرا أنها تنتهك نظام الهدنة في البلاد.

وأكد المسلط أن الهيئة العليا للمفاوضات استلمت ورقة المقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وستعقد اجتماعا بعد أن ينتهي الوفد الاستشاري من دراسة الورقة للإعلان عن موقفه من تلك المقترحات.

المصدر: وكالات