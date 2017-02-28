بالصور: الكشف عن هوية منفذي هجمات حمص

نشرت الصفحات الموالية لتنظيم “جبهة فتح الشام” الإرهابي (النصرة سابقا)،

صور منفذي الهجمات الانتحارية على مقرات أمنية في حمص، والتي راح ضحيتها 42 شخصا.

ونعى نشطاء الانتحاريين، مباركين العملية الإرهابية، كما أرفقوا صورهم بأسمائهم ومنطقة سكنهم. والانتحاريون هم وفقا لهذه الصفحات: أحمد الجزار من طيبة الإمام، وصافي قطيني من خان شيخون، وعبد الله جمال.

واستهدفت الهجمات مقرين أمنيين، أحدهما فرع أمن الدولة والآخر فرع الأمن العسكري، وسط مدينة حمص التي يسيطر عليها الجيش السوري.

وقال نشطاء إن المعلومات تشير إلى أن الهجمات تمت بواسطة 6 انتحاريين، 3 منهم تسللوا إلى منطقة الغوطة، و3 إلى منطقة المحطة، تزامنا مع اشتباكات جرت بمحيط المكان.

روسيا اليوم