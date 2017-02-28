هل يحضر الأسد القمة العربية وتحصل المفاجأة الكبرى؟ موعد انعقاد القمة العربية هو في منتصف اذار الشهر القادم

يسعى الرئيس السيسي وامير الكويت وملك الأردن والرئيس اللبناني

العماد ميشال عون ومسؤولين عرب كبار ان يتم دعوة الرئيس بشار الأسد لحضور القمة العربية في الأردن واجراء المصالحة العربية، فهل تحصل المفاجأة الكبرى، ويجتمع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بالملك السعودي سلمان خادم الحرمين الشريفين، وتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة بين سوريا والسعودية تكون مدخلا لحل الازمة السورية من جذورها ويقوم الرئيس بشار الأسد باجراء مصالحة بين ايران والسعودية.

سؤال تعمل عليه كافة الدوائر الديبلوماسية، والرئيس فلاديمير بوتين مع الديبلوماسية الروسية يعملون على حضور الرئيس بشار الأسد قمة الأردن واجراء المصالحة السعودية – السورية.

كما ان الولايات المتحدة تراقب الامر، فيما أوروبا تشجع على عودة سوريا الى الجامعة العربية واشتراك الرئيس بشار الأسد في القمة العربية القادمة بعدما قررت أكثرية الدول الأوروبية واعترفت عمليا، دون الإعلان الرسمي، بشرعية الرئيس بشار الأسد وانه الرئيس الشرعي لسوريا ولم تعد تعترف بشرعية المعارضة، بل تعتبرها معارضة مسلحة إرهابية تكفيرية.

كما ان قرار الرئيس ترامب للمخابرات المركزية الأميركية بقطع علاقاتها مع المعارضة المسلحة السورية، هو قرار لصالح الرئيس الدكتور بشار الأسد، ويصبّ في خانة لعب سوريا والرئيس الأسد دورا اكبر على مستوى الدول العربية.

وقد عرض ملك الأردن على احد الرؤساء العرب ان يقوم بطائرة الملكية الأردنية بزيارة سوريا في مطار حميمم على الشاطئ السوري في اللاذقية، واصطحاب الرئيس الأسد سوية الى الأردن لحضور الرئيس بشار الأسد القمة العربية.

فهل يحصل اشتراك الرئيس بشار الأسد، وتحصل المفاجأة الكبرى في المصالحة السورية – السعودية؟ دون ان ننسى ان العراق ابلغ المملكة العربية السعودية وملك الأردن وكذلك فعل الرئيس السيسي ابلغوا المملكة كلهم ضرورة حضور الرئيس بشار الأسد القمة العربية واجراء المصالحة.

وقد تنعقد قمة رباعية تحضرها مصر والأردن والعراق والسعودية في شرم الشيخ، قبل القمة العربية لترتيب اشتراك الرئيس بشار الأسد في القمة العربية واقناعه بذلك، وإقناع الدول العربية كلها وخاصة السعودية للمصالحة مع سوريا.

ويتواجد في هذا الوقت الراهن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في العراق، حيث ان العراق ابلغ وزير الخارجية السعودية رسالة العراق الى المملكة بوجوب حضور الرئيس بشار الأسد القمة العربية.