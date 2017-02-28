مفاجأة الأوسكار.. ملياردير من اصولل سورية احضر البطلة بطائرته وأدهش الحضور!

فوجئ الحضور في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ89، بحضور عالمة الفضاء كاثرين جونسون، وهي البطلة الحقيقية لفيلم “”Hidden Figures والتي تتمحور القصّة حولها.

جونسون هي سيدة أميركية من أصول افريقية التي تبلغ من العمر اليوم 98 عامًا، عملت في الناسا في العام 1960 حيثُ قامت بتحليلات مهمّة للمهمات الفضائية، وعندما اعتلت المسرح على كرسي متحرّك، صفّق لها الحضور، متأثرين بقصتها.

وبحسب معلومات “لبنان 24″، فقد قدّرت عائدات الفيلم وهو من إخراج تيد ميلفي، حتى تاريخ 20 شباط الحالي بـ165 مليون دولار،

ويُشار إلى أنّ شركة ليفانتين للأفلام أنتجت الفيلم، وهي الشركة التي أسّسها الملياردير جمال دانيال، وهو رجل أعمال سوري الأصل متزوّج من لبنانية، عاش وترعرع في لبنان ويحمل الجنسية اللبنانية الى جانب الأميركية، وعُلمَ أنّه أرسل طائرته الخاصّة لاصطحاب جونسون وعائلتها إلى حفل الأوسكار.